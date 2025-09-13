Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
Супруга Чарли Кирка впервые после убийства мужа выступила на публике, обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего.
Эрика Кирк в первом после трагедии обращении к общественности заявила, что убийцы получат обратный эффект от попытки заставить Чарли молчать.
«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную божественную любовь», – приводит слова Эрики Кирк ТАСС.
По ее словам, убийцы не представляют, что натворили, так как теперь Чарли Кирка станет еще больше.
«Если вы думали, что миссия моего мужа была мощной, то вы понятия не имеете... Вы понятия не имеете, что вы только что запустили по всей стране», – цитирует Эрику Кирк CNN.
Она пообещала, что все начинания мужа будут продолжены. В частности, Turning Point USA, политическая организация, основанная Чарли Кирком, которая работает с консервативной молодежью в американских университетских кампусах.
Запланированный тур по университетским кампусам The American Comeback Tour будет продолжен. Americafest, ежегодная конференция Turning Point USA тоже состоятся. Радио- и подкаст-шоу, которыми он гордился, продолжат свое существование, объявила Эрика.
Напомним, 10 сентября стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Чарли Кирка, что позднее подтвердил американский президент Дональд Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию. Трамп подтвердил арест подозреваемого и призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона.
Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.