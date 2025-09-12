Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Трамп выразил надежду на смертную казнь для убийцы Кирка
Трамп заявил, что рассчитывает на вынесение смертной казни убийце Чарли Кирка
Президент США высказал надежду на суровое наказание для человека, обвиняемого в убийстве активиста Чарли Кирка.
Как передает ТАСС, Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что рассчитывает на смертную казнь для обвиняемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка. «Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю. И я надеюсь, что он получит смертную казнь. За то, что он сделал», – заявил президент США. Трамп подчеркнул, что считает подобное наказание справедливым за совершенное преступление.
По словам главы Белого дома, правосудие должно быть реализовано самым суровым образом. Обстоятельства дела о гибели Чарли Кирка и ход расследования в интервью не уточнялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о существенном прогрессе в расследовании убийства американского активиста Чарли Кирка. Убийство Чарли Кирка вызвало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести, а также обвинения в адрес политических оппонентов. Федеральное бюро расследований США опубликовало видеозапись с моментом побега подозреваемого после убийства в Юте.