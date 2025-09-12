  • Новость часаРаскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Банк России снизил ключевую ставку
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 15:56 • Новости дня

    Трамп сообщил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Кирка

    Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

    Трамп сообщил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США рассказал о существенном прогрессе в расследовании убийства американского активиста Чарли Кирка, отметив работу следователей за последние дни.

    Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка с большой долей вероятности задержан правоохранительными органами, передает ТАСС. Эту информацию озвучил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    «С большой степенью вероятности он находится под стражей», – заявил Трамп в эфире.

    По его словам, за последние два с половиной дня следователи провели значительный объем работы по делу. Пресс-службы официальных ведомств пока не предоставили дополнительных подробностей о ходе расследования и личности задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что злорадство украинской пропаганды по поводу убийства Кирка свидетельствует о том, что Запад, поддерживая Киев, «вырастил кровавого монстра».

    11 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка

    Дмитриев: Убийство Кирка показывает глубину раскола в США

    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство одного из известных американских консерваторов Чарли Кирка подчеркнуло остроту внутренних противоречий в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram отметил, что Кирк являлся одним из самых ярких консервативных лидеров США, известным своими положительными высказываниями о России и поддержкой диалога между странами.

    «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира», – заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что стреляли в «человека, выступающего за здравый смысл и против истерии». По его словам, это демонстрирует «глубину раскола в США».

    Он также напомнил слова Кирка, который критиковал военную помощь Украине. Кирк говорил, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США.

    Комментарии (8)
    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, в которого стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, скончался, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем Кирк, а также выразил соболезнования его семье.

    Трамп заявил, что распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника.

    CNN считает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Кирка, так и о том, что он находится в больнице. Также сообщалось о задержании подозреваемого, но позднее эта информация была опровергнута.

    Комментарии (5)
    12 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых, прозвучали призывы к мести, сопровождающиеся обвинениями в адрес политических оппонентов.

    Правые в Соединенных Штатах выступили с резкими заявлениями. Активисты и сторонники президента страны Дональда Трампа на платформах X и Patriots.Win обвинили политических противников в расправе над Кирком и призвали к ответным действиям, пишет Reuters.

    В постах звучат доводы о политическом переломе в стране.

    Анализ более 3 тыс. сообщений, проведенный профессором Университета Мэриленда Джен Голбек, выявил рост радикализации среди правых пользователей, которые склонны связывать убийство с угрозой для консервативного движения.

    «Они не смогли победить его в дебатах, поэтому убили», – написала активистка Изабелла Мария ДеЛука.

    Трамп напрямую возложил вину за гибель Кирка на «радикальных левых» и заявил, что «нужно дать им отпор». При этом он отметил, что Кирк был сторонником ненасилия, и призвал к сдержанности.

    Представители Демократической партии, включая сенатора Элизабет Уоррен и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, публично осудили убийство и призвали к отказу от политического насилия.

    Консервативные лидеры, такие как Стив Бэннон, заявили о необходимости не отступать. Некоторые активисты, обращаясь к левым активистам, обвинили их в насмешках над смертью Кирка. В то же время отдельные пользователи призывали не разжигать насилие и сохранять спокойствие.

    Ранее в ФБР публиковали фотографии возможного убийцы американского правого активиста Чарли Кирка. По данным прессы, на месте убийства Кирка найдены патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Президент США Дональд Трамп, говоря об убийстве Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших», и пояснил, что «решит эту проблему».

    Комментарии (17)
    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (6)
    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару

    Политолог Хейфец: Реакция США на приговор Болсонару – грубое вмешательство в дела Бразилии

    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реакция США на приговор Жаиру Болсонару – грубое вмешательство во внутренние дела Бразилии. Вероятно, администрация Дональда Трампа введет дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. Но это лишь усилит позиции действующего лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы.

    «Приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, довольно суровый», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Он напомнил, что максимальный срок, который грозил экс-президенту Бразилии, составлял 43 года тюремного заключения.

    Политику инкриминировали попытку подрыва демократических устоев государства, организацию переворота, планирование убийств высших руководителей власти. «27 лет – это закономерный результат по таким статьям», – отметил собеседник, вспомнив фразу Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Будет сидеть!».

    По оценкам Хейфеца, для самого Болсонару такой срок означает, скорее всего, конец политической карьеры. Впрочем, добавил политолог, возможен другой исход событий. В этой связи эксперт напомнил дело против Луиса Лулы да Силвы. В 2019 году его приговорили к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Лулу освободили «по процедурным соображениям».

    «Как бы то ни было, приговор Болсонару не означает, что правые силы в Бразилии исчезли, и у нынешних властей не будет серьезных соперников. В латиноамериканской стране сохраняется большое число «болсонаристов». На правом политическом поле есть фигуры – как, например, губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас – которые могли бы «подхватить знамя», – рассуждает Хейфец.

    Реакцию Вашингтона на решение суда Бразилии аналитик назвал «грубым вмешательством во внутренние дела страны, в работу национальной судебной системы». То, что Штаты «близко приняли к сердцу» приговор, объяснимо. «Во-первых, американские власти считают, что имеют право указывать всем, что делать. Во-вторых, Болсонару является сторонником и приятелем Дональда Трампа. Его даже называли «тропическим Трампом». Поэтому Белый дом стремится поддержать «своего», – уточнил спикер.

    По его мнению, администрация США может ввести дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. «Но это скорее добавит популярности правительству Лулы», – предположил политолог, напомнив, что президент латиноамериканской страны ранее «не стал прогибаться» под давлением Вашингтона, а обратился к соратникам по БРИКС и к Глобальному Югу.

    Ранее федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает портал G1, из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы – наказанием, предусматривающим закрытый режим, а остальные два с половиной года – содержанием под стражей.

    Политика признали виновным в попытке госпереворота. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного президента.

    При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, пишет ТАСС. Тем не менее в январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек.

    Приговор Болсонару уже прокомментировали в США. Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд признал экс-президента виновным в организации заговора с участием военных. «Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти. Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло», – сказал американский лидер.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответными мерами от Вашингтона. Он назвал признание вины Болсонару судом «преследованием по политическим мотивам». «Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», – цитирует Рубио «Интерфакс».

    Трамп еще в начале июля предложил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны и как это отразится на самих Штатах.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (14)
    12 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа американских сенаторов представила законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма за «отказ вернуть украинских детей».

    Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.

    Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

    «Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.

    Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.

    Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США неожиданно начали снимать санкции с Белоруссии и почему глава Белого дома Дональд Трамп решил улучшить отношения с Минском.

    Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.

    В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.

    Комментарии (16)
    Главное
    Два человека погибли при аварии на канатной дороге на Эльбрусе
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    В Совфеде осудили планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации