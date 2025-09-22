  • Новость часаАксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди
    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    27 комментариев
    22 сентября 2025, 00:05 • Новости дня

    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2025, 12:35 • Новости дня
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

    Американист Межуев указал на ошибку Трампа по поводу истории авиабазы Баграм

    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны исторические ошибки. Присваивание США заслуги Советского Союза в деле строительства авиабазы Баграм – одна из них, и вызвана она неготовностью Белого дома признать изменившиеся реалии в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп пригрозил Кабулу «ужасными вещами», если авиабазу Баграм не передадут основателям.

    «Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

    «Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

    «С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

    «Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

    Между тем Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалали, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

    Между тем американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тысяч солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

    Напомним, построенная Советским Союзом авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.

    Комментарии (17)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 10:34 • Новости дня
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне новых мер по ужесточению иммиграционной политики в США, президент Дональд Трамп объявил о запуске «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев, пишет The Washington Post. Компании для ценных сотрудников смогут покупать визы H-1B ценой в 100 тыс. долларов в год.

    Дональд Трамп подписал указ о введении новых сборов за рабочие визы H-1B и о запуске программы «золотой карты» для состоятельных иностранцев, передает The Washington Post. Согласно указу, успешные заявители на визу H-1B должны будут платить ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Трампа, направлена на привлечение «великих людей», которые будут способствовать снижению налогов и государственного долга.

    Дополнительно была введена возможность получить «золотую карту» за миллион долларов для получения права на проживание, а для компаний предусмотрен «корпоративный золотой» вариант стоимостью два миллиона долларов. Сообщается, что отдельная «платиновая карта» стоимостью пять миллионов долларов позволит пребывать в США до 270 дней в году без налогообложения зарубежного дохода, однако она потребует одобрения Конгресса.

    Министр торговли Говард Латник заявил: «Компаниям придется решать: ценен ли сотрудник настолько, чтобы платить сто тысяч долларов в год, или стоит нанять американца». Он также отметил, что новые сборы сократят случаи злоупотреблений программой H-1B. В 2024 финансовом году более 70% держателей виз H-1B приехали из Индии, 12% – из Китая.

    Нововведения могут столкнуться с юридическими спорами, так как по федеральному закону только Конгресс может учреждать визовые программы и взимать сборы. По прогнозам Латника, программа «золотой карты» может принести более 100 млрд долларов дохода. Представители технологических компаний пока сдержанно реагируют на инициативу, хотя ранее выступали против ужесточения миграционных правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. США удвоили вместимость тюрем для мигрантов к 2026 году. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов.

    Комментарии (9)
    21 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    «Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут нехорошие вещи», – написал Трамп в сети Truth Social.

    Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты стремились восстановить контроль над базой, используемой американскими вооруженными силами после терактов 11 сентября 2001 года, напоминает Reuters. В пятницу он сообщил журналистам, что обсуждал это с Афганистаном.

    Вывод американских войск в 2021 году привел к захвату базы исламистским движением «Талибан». Официальные лица Афганистана выразили несогласие с возобновлением присутствия США.

    «Афганистану и Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать друг с другом... без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», – заявил представитель министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалал в посте в соцсети X в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Дональд Трамп ранее отмечал, что хотел оставить базу в Баграме из-за активности Китая. Афганские власти выступили с резкой критикой заявления президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США задумали создать «троянского коня» в Афганистане для России и Китая.

    Комментарии (15)
    21 сентября 2025, 17:49 • Новости дня
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Independent: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет, на котором летели американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Мелания, был вынужден сесть в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности, пишет Independent.

    Как сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом, причиной стала проблема с гидравликой, передает ТАСС. Решение о посадке приняли в целях предосторожности.

    После приземления чета Трампов пересела на резервный вертолет и продолжила путь в аэропорт Станстед, куда изначально и направлялась.

    Телеканал CNN сообщал, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Напомним, Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:40 • Новости дня
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Катар назвал Израилю условия возобновления посредничества в секторе Газа

    Катар потребовал от Израиля извинений
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ирма Каплан

    Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе, прежде чем представители государства возобновят посреднические усилия в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    «Просьба об извинениях исходит от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, и что он поднял этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они встретились во вторник в Дохе. По словам осведомленного источника, просьба Катара также обсуждалась на встречах Рубио и Нетаньяху с посланником США Стивом Уиткоффом и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером», – пишет Axios, ссылаясь на источники.

    Катар отказался от роли посредника после израильского удара по Дохе.  Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников ХАМАС и прекращении войны.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что Израиль может нанести новый удар в будущем. Принесение извинений сейчас было бы политически взрывоопасным поворотом событий для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар понимает политическую сложность в Израиле и готов проявить гибкость в формулировках», – говорится в статье.

    Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль недооценил масштабы кризиса, который может вызвать атака на Катар, добавив, что Нетаньяху понимает, как просчитался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ситуацией с жалобой Эстонии на российские МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что подобные инциденты способны привести к серьезным последствиям. Трамп добавил, что ему в скором времени проведут официальный брифинг по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что цель миссии с направлением военно-морской армады в Карибское море – пресечь торговлю наркотиками, но военные чиновники и аналитики говорят, что реальной целью может быть отстранение президента Венесуэлы от власти.

    Военные удары США в сентябре по трем лодкам, которые, по утверждению представителей администрации Трампа, занимались контрабандой наркотиков в Карибском море, привлекли внимание ко многочисленной военно-морской армаде и воздушному флоту самолетов-шпионов, которые Пентагон направил в регион в рамках миссии по борьбе с наркотиками и терроризмом, пишет New York Times (NYT).

    «Военные чиновники, дипломаты и аналитики говорят, что главная цель этих сил –  усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку высокопоставленные лица в администрации Трампа называют его нелегитимным лидером и обвиняют в руководстве действиями преступных группировок и наркокартелей», – говорится в материале.

    «Мы не хотим, чтобы картель, действующий или маскирующийся под правительство, действовал в нашем полушарии», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News, добавив, что Мадуро были предъявлены обвинения в США и что он «скрывается от американского правосудия».

    «За его поимку назначена награда», – напомнил Рубио.

    NYT пишет, что несколько нынешних и бывших военных чиновников, дипломатов и сотрудников разведки говорят, что борьба с наркотиками и является предлогом для недавних нападений США, реальная цель состоит в том, чтобы так или иначе отстранить господина Мадуро от власти.

    Адмирал Джеймс Г. Ставридис, бывший глава Южного командования Пентагона, заметил, что военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей пятого поколения F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с фактической борьбой с наркотиками.

    «Скорее, это четкий сигнал Николасу Мадуро о том, что нынешняя администрация США более серьезно относится к изменению режима или поведения Каракаса. Дипломатия канонерок возвращается, и она вполне может сработать», – сказал Ставридис.

    Пентагон направил десять истребителей-невидимок F-35 в Пуэрто-Рико для предотвращения пролетов венесуэльских самолетов вблизи американских кораблей и размещения их на случай, если президент США отдаст приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал сбивать военные самолеты Венесуэлы в случае угрозы американским объектам. США заявили о ликвидации 11 членов банды, якобы подконтрольной Мадуро. США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов для борьбы с наркокартелем.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал появление восьми военных кораблей США рядом со страной и назвал эти действия агрессиейМадуро также заявил на съезде ЕСПВ о готовности перейти к вооруженной борьбе в случае нападения США.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 01:28 • Новости дня
    Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья находились в Британии с государственным визитом, когда Меланья продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    Меланья и ее муж Дональд Трамп провели два дня и три ночи в Великобритании, прежде чем вернуться в США. Их встречал король Карл III и королева Камилла в Виндзорском замке, где они были почетными гостями на государственном банкете.

    Затем президент Трамп отправился на переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, а Меланья осталась в Виндзоре для совместных мероприятий с Камиллой и Кейт, пишет Mirror.

    Первую леди сопровождали на территорию резиденции Фрогмор-хаус для экскурсии с герцогиней Кейт, где она приняла участие в мероприятиях с юными скаутами.

    Именно там Меланья продемонстрировала уважение к будущей королеве-консорту, когда один из скаутов поинтересовался, не собирается ли она стать «следующей принцессой». На что Меланья улыбнулась и жестом указала на Кейт: «Она здесь единственная принцесса».

    Дональд Трамп – первый президент США, которому было разрешено посетить Великобританию с двумя государственными визитами.

    Первый состоялся в 2019 году, во время его первого срока пребывания главой Белого дома, когда королева Елизавета II была еще жива.

    Мистер Трамп ясно выразил свои чувства, высказавшись о том, что он думает о короле Карле III. Во время поездки супруги Трамп посетили государственный банкет со старшими членами королевской семьи в Сент-Джордж-холле. Там 79-летний Трамп был замечен беседующим с королем.

    Специалист по чтению по губам Джереми Фриман утверждает, что один момент, когда пара отошла от микрофонов, показал восхищение Трампа 76-летним монархом. Президент был замечен говорящим королю: «Это так невероятно, это то, что у вас так хорошо получается».

    В своей речи на банкете Трамп назвал то, что его пригласили вернуться с государственным визитом во второй раз, «высочайшей честью» в жизни.

    Президент США высоко оценил так называемые «особые отношения» между США и Британией, отметив, что эта фраза «не совсем отражает действительность».

    Напомним, президент США Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом в сопровождении супруги Меланьи.

    В первый день Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками. Кроме того, некоторые посчитали, что супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Трампа Меланья вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях желтого и синего цветов, что якобы намекало на их единство с Украиной.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Трамп не исключил шатдауна в США

    Tекст: Антон Антонов

    В США возможна приостановка работы правительства, заявил глава американского государства Дональд Трамп после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    «Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в США начнется 1 октября, и без утвержденного бюджета может наступить шатдаун, при котором федеральные службы приостановят работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральное правительство США приостановило работу в декабре 2024 года на фоне временного шатдауна.


    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации