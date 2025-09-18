Обама после убийства Кирка предупредил США о «суровом политическом кризисе»

Tекст: Ирма Каплан

Обама раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа в адрес политических оппонентов и указал на предыдущих президентов-республиканцев, которые, по его словам, подчеркивали национальное единство в моменты высокой напряженности, пишет Би-би-си.

В ответ Белый дом назвал Обаму «архитектором современного политического раскола».

«Я думаю, что в такие моменты, как этот, когда напряженность высока, часть работы президента заключается в том, чтобы сплотить людей», – заявил Обама в Пенсильвании.

Он призвал американцев «уважать право других людей говорить то, с чем мы глубоко не согласны». Обама похвалил губернатора штата Юта Спенсера Кокса, консервативного республиканца, который, по его словам, показал, «что мы можем не соглашаться друг с другом, соблюдая при этом основные правила участия в общественных дебатах».

В заявлении для Би-би-си представитель Белого дома отверг обвинения и упрекнул Обаму в разжигании разногласий, пока тот был президентом.

«Обама использовал любую возможность, чтобы посеять разногласия и настроить американцев друг против друга. Его разделение вдохновило поколения демократов клеветать на своих оппонентов, называя их «достойными сожаления», «фашистами» или «нацистами», – прокомментировал представитель Белого дома.

После ухода с поста президенты США, как правило, смягчают критику в адрес своих преемников, однако в последние месяцы Обама обрушился с критикой на действия Трампа, направленные против университетов и судей, а также раскритиковал лидеров Демократической партии за неспособность жестко противостоять политике Белого дома.

