  • Новость часаПоявились подробности о 17 пакете санкций ЕС против России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Стамбула-2022

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

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    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

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    20 мая 2025, 14:32 • Новости дня

    МИД Эстонии сообщил о новых санкциях ЕС против «Сургутнефтегаза»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз утвердил новый пакет ограничений, затронувший десятки российских компаний и физических лиц, включая «Сургутнефтегаз».

    Новый пакет санкций Евросоюза против России включает в себя 189 судов, а также 75 физических и юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В заявлении МИД Эстонии уточняется, что в санкционный список были добавлены 17 физических и 58 юридических лиц. В числе компаний, подпавших под новые ограничения, оказалась «Сургутнефтегаз».

    Ранее совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна быть готова к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус подчеркнул важность заблаговременной подготовки к возможному дню начала перемирия между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что несмотря на отсутствие перспектив перемирия на данный момент, европейские страны должны смотреть в будущее и думать не только о текущей ситуации, но и о первом дне после возможного прекращения огня.

    Писториус добавил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в поддержке восстановления Украины, объединив усилия в коалиции стран, желающих оказать помощь после наступления перемирия.

    По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки. American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.

    Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    20 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские производители огурцов поставили на польский рынок максимальное число огурцов за четыре года в марте, обеспечив 83% потребностей, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем закупок польскими компаниями продукции из России достиг 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале, и на 25% превышает показатели марта прошлого года, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость импорта огурцов в Польшу за март составила 3,25 млн евро, что в 1,6 раза выше показателей предыдущего месяца. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей польского рынка.

    Помимо России, Польша закупила небольшие объемы огурцов у Турции (241 тыс. евро), Белоруссии (194 тыс. евро) и с Украины (79 тыс. евро). Максимальная стоимость продаж наблюдалась в марте 2021 года и достигала 3,1 млн евро.

    В феврале экспорт удобрений из России в страны Европейского союза дошел до 505 тыс. тонн, показав максимальные значения за последние восемь месяцев.

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    20 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Румыны начали массово резать паспорта после поражения Симиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После президентских выборов в Румынии разочарованные избиратели начали уничтожать паспорта, часть из них высказалась о желании эмигрировать из страны.

    В соцсетях стали появляться видеоролики, в которых разочарованные избиратели разрывают свои румынские паспорта и заявляют о намерении отказаться от гражданства и покинуть страну, передает RT.

    Недовольные результатами второго тура выборов заявили о намерении подать заявки на гражданство в других странах, в том числе в России. Граждане пишут, что «многие румыны встанут на путь изгнания» и «не смогли спасти страну», передает РИА «Новости».

    Проигравший кандидат, лидер партии AUR Джеордже Симион, прокомментировал ситуацию.

    «Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем», – заявил он.

    Политик призвал сторонников присоединяться к движениям за суверенитет и оппозиционным партиям, чтобы добиться перемен.

    Ранее Симион заявил, что значительных нарушений в голосовании не было. После подсчета 100% голосов избирателей на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан.

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    18 мая 2025, 12:09 • Новости дня
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Британии и Евросоюза на лондонском саммите планируют заявить об историческом оборонном и энергетическом сотрудничестве на фоне снижения роли США.

    Встреча, на которой будет обсуждаться новая эпоха сотрудничества между Британией и Евросоюзом, состоится в понедельник в Лондоне, передает The New York Times. Ожидается подписание ключевого соглашения по обороне и безопасности, направленного на усиление военного потенциала Европы из-за сокращения участия США.

    Планируется также объявить о смягчении правил в сфере торговли продуктами питания и расширении энергетического партнерства. Переговоры по этим вопросам сопровождались трудностями, включая разногласия по рыболовству и молодежным обменам.

    На фоне ослабления американской поддержки Украины и изменения роли США в мире, Британия и Евросоюз стремятся продемонстрировать единство в решении общих проблем безопасности. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «Партнерство очень важно в столь неспокойное время». Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул необходимость совместной работы ради безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество. Британия и ЕС объявили о планах создать общий оборонный фонд. Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от Евросоюза.

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    18 мая 2025, 20:22 • Новости дня
    Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС

    Эксперты: Британия и ЕС укрепляют военные и экономические связи, чтобы пережить «бурю» Трампа

    Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Углубляющееся оборонное сотрудничество Лондона и Брюсселя – это реакция на украинский кризис, а также на ослабление интереса США к НАТО и Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что Британия и ЕС на саммите в понедельник объявят о знаковом соглашении по обороне и безопасности.

    «Вряд ли эту встречу можно называть «саммитом капитуляции» (определение британских консерваторов - прим. ВЗГЛЯД). Но, безусловно, Brexit вызвал очень глубокие потрясения, разбираться с последствиями которых обеим сторонам приходится до сих пор», – подчеркнул Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «В нынешней ситуации, связанной с «бурей», которую пытается вызвать президент США Дональд Трамп, гибкость во внутренней и внешней политике, а также способность принимать решения самостоятельно дорогого стоят. Потому Великобритания уже заключила с США торговое соглашение и почти вышла из кризиса, а Брюссель – нет. ЕС труднее вести переговоры с кем бы то ни было, поскольку это огромный конгломерат с множеством разнообразных интересов», – отметил он.

    «Оборонное сотрудничество Лондона и Брюсселя – это реакция на украинский кризис, а также на ослабление интереса США к НАТО и к Европе. Судя по всему, речь идет о тактическом сближении Британии и ЕС, совмещении стандартов, проведении совместных закупок и реализации общих проектов», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Что касается экономической составляющей саммита, то таким образом Европа на фоне деиндустриализации хочет повысить свои инвестиционные рейтинги. После Brexit Брюссель смотрел свысока на Великобританию, на ее небольшой рынок. Сейчас же Британия со своей промышленностью стала для ЕС крайне привлекательным партнером», – продолжил спикер.

    По его словам, не исключено, что стороны хотят создать не просто таможенный союз, а общий рынок. «В Европе уже пять лет думают, как приспособить экономическое сотрудничество к новой политической реальности», – отметил политолог.

    «С 2016 по 2020 год был кризис, когда европейцы хотели примерно наказать англичан, чтобы больше никто не выходил из ЕС, а Лондон не шел ни на какие уступки Брюсселя. Потом ситуация изменилась. Во время пандемии Европа пострадала больше других регионов с точки зрения снижения экономики и медленного восстановительного роста», – напомнил аналитик.

    «Затем началась пикировка между ЕС и США. Поэтому сейчас европейцы хотят увеличить объем внутреннего рынка, чтобы меньше зависеть от ударов Вашингтона», – указал эксперт.

    Ранее стало известно, что представители Британии и ЕС на саммите в понедельник в Лондоне объявят о знаковом соглашении по обороне и безопасности, призванном укрепить Европу, поскольку США снижают свои обязательства на континенте. Переговорщики также могут объявить о планах по смягчению некоторых правил торговли продуктами питания и углублению энергетического сотрудничества, пишет The New York Times.

    «Партнерство очень важно в это неспокойное время», – заявила на прошлой неделе Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Европе, требуют от нас работать вместе», – указал Джон Хили, министр обороны Британии.

    «В наше время большой неопределенности и нестабильности Британия не ответит замкнутостью, а с гордостью займет свое место на мировой арене, укрепив наши союзы», – анонсировал Кир Стармер, британский премьер. Но его влиятельные политические оппоненты, например, Эндрю Гриффит, член Консервативной партии, а также ряд британских таблоидов назвали встречу «саммитом капитуляции» и «предательством Brexit».

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    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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    19 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

    Политолог Трухачев счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

    Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты президентских выборов в Румынии стали следствием грубого давления со стороны Евросоюза. Страна имеет стратегическое значение для снабжения ВСУ, и Брюссель не мог позволить, чтобы к власти там пришел политик, не готовый оказывать помощь Украине. Ключевую роль в этих процессах сыграла Франция, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Итоги второго тура выборов в Румынии выглядят подозрительно. Мэр Бухареста Никушор Дан 4 мая набрал 21% голосов, а спустя две недели – почти 54%. В то, что кандидат, который готов безудержно вооружать Украину и, выпрыгивая из штанов, следовать политике Евросоюза, смог без каких-либо манипуляций более чем в два раза отыграть результат, верится с трудом», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, люди голосовали за Дана. Но есть ощущение, что результаты кандидатов просто поменяли местами», – считает собеседник. Он напомнил, что Джордже Симиону, который выступил против предоставления военной помощи ВСУ, отдавали предпочтение граждане, недовольные нынешним курсом Бухареста: «у них отнимают буквально последнее и отдают все стране-соседу, пока украинское руководство притесняет этнических румын».

    «Я думаю, что итоги выборов стали следствием грубого давления со стороны Евросоюза. Евробюрократия мыслит в логике противостояния с Россией, и этому подчиняются все их действия. Румыния имеет стратегическое значение для снабжения ВСУ. Брюссель не может себе позволить, чтобы там к власти пришел политик, не готовый оказывать помощь украинской стороне», – акцентировал Трухачев.

    По его мнению, ключевую роль сыграла Франция. Политолог указал, что Эммануэль Макрон звонил Дану накануне второго тура. «Когда велась кампания против Кэлина Джорджеску, в страну приезжал Марк Рютте, а Урсула фон дер Ляйен проводила телефонные переговоры с румынскими властями. Теперь задачу по укрощению «неправильного» кандидата делегировали Парижу», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне собеседник напомнил и о публикации Павла Дурова. Основатель Telegram в воскресенье, в самый разгар голосования, сообщил, что глава разведки Франции просил блокировать каналы консерваторов Румынии. «Вероятно, французские представители контактировали и с Симионом. Неспроста ведь он быстро признал свое поражение и не стал оспаривать результаты. Я допускаю, что речь могла идти об угрозах в адрес правого политика», – рассуждает аналитик.

    «Вся эта история в конечном счете найдет отражение в результатах возможных предстоящих парламентских выборов. Сейчас там уже находятся три евроскептические партии. И у них есть шанс увеличить свое представительство», – отметил политолог. Что касается отношений Москвы и Бухареста, то победа Дана ничего хорошего не сулит, продолжил он.

    «Румыния рискует превратиться во вторую Польшу. При прежних властях страна скорее следовала средней по Евросоюзу линии. Но теперь во главе республики оказался «махровый» русофоб. Стоит ожидать, что Дан расширит поддержку Украины, а также увеличит транзит техники и вооружений через румынскую территорию. Иными словами: будет полный набор безудержной русофобии», – заключил Трухачев.

    Напомним, во втором туре выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6%. Его соперник – лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион – получил 46,4%. Таковы результаты обработки 100% протоколов с более чем 20 тыс. избирательных участков.

    В Румынии Дан получил 55,16%, тогда как румынские диаспоры в целом отдали предпочтение Симиону – 55,86%. По данным Romania TV, румыны в США, Молдавии, Китае и России подавляющим большинством голосов проголосовали за мэра Бухареста, а в Западной Европе – за лидера AUR.

    Дан обещал бороться с коррупцией, увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% ВВП. Он поддерживает углубление связей Бухареста с ЕС и НАТО, высказывается за стратегическое партнерство с США и улучшение отношений Вашингтона и Брюсселя. Также политик является сторонником помощи Украине и наращивания санкционного давления на Россию.

    Симион уже признал свое поражение. «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – указал он, пообещав продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем известен Дан, с помощью каких хитростей он в итоге смог победить и какими последствиями это может грозить Евросоюзу в целом.

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    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    19 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Избранный президент Румынии пообещал поддерживать объединение с Молдавией

    Избранный президент Румынии Дан заявил о будущем объединении с Молдавией

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния начнет новый этап развития и будет поддерживать Молдавию ради возможного объединения, заявил избранный президент Румынии Никушор Дан.

    Избранный президент Румынии Никушор Дан объявил о планах поддерживать Молдавию для возможного объединения, выступая перед сторонниками в центре Бухареста, передает ТАСС.

    Он пообещал, что Румыния «всегда будет рядом», чтобы помогать Молдавии двигаться по европейскому пути, и выразил надежду, что в будущем «страны смогут объединиться».

    Дан выступил этой ночью перед тысячами сторонников в Бухаресте и отметил необходимость консолидации общества вне зависимости от политических взглядов. Он отдельно обратился к жителям Молдавии, подчеркнув, что Румыния намерена быть для них опорой.

    Избранный президент также рассказал о планах начать в понедельник неформальные консультации с проевропейскими парламентскими партиями по вопросу формирования правительства. По его словам, в ближайшей повестке дня стоят вопросы бюджетного дефицита и безопасности, которые будут обсуждаться с профильными министерствами.

    Ранее в Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента. Лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион признал победу мэра Бухареста Никушора Дана. Выборы в стране прошли на фоне политического кризиса из-за отмены результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

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    17 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Фицо сравнил санкции против России с чумой

    Фицо обещал поддержать референдум об отмене антироссийских санкций в Словакии

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций.

    «Если такой референдум будет (объявлен), то я его спокойно поддержу. Это я говорю от своего имени», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на словацкое общественное телевидение.

    Он сравнил санкции с чумой и подчеркнул, что отвергает политику ограничений.

    Для назначения референдума в Словакии требуется, чтобы под соответствующей петицией поставили подписи не менее 350 тыс. граждан при общем населении страны около 5,5 млн человек. Администрация президента обязана проверить соответствие сбора подписей национальному законодательству перед объявлением голосования.

    Словакия как член Евросоюза обязана исполнять его нормативные акты, включая меры санкционного характера против России. Однако руководство страны неоднократно отмечало, что определенные антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику и жизнь граждан республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители внепарламентского Словацкого движения возрождения в мае передали в канцелярию президента Словакии петицию с требованием провести референдум по отмене санкций против России.

    В марте словацкие активисты также передали президенту Петру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России. Однако тогда документ не соответствовал требованиям национального законодательства.

    Фицо заявил, что Словакия может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    17 мая 2025, 15:20 • Новости дня
    Глава оборонной компании Leonardo призвал ЕС создать единую оборону

    Глава Leonardo Чинголани заявил о необходимости единого оборонного пространства ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Топ-менеджер оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани обратил внимание на избыточную раздробленность армий и оборонных платформ в Евросоюзе, подчеркнув важность общего подхода.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в интервью изданию Bloomberg призвал Евросоюз пересмотреть подход к обороне, пишетРБК.

    Чинголани заявил, что Европа слишком раздроблена в вопросах обороны: каждая из 27 армий стран ЕС использует собственные платформы для истребителей, танков и вертолетов.

    Он подчеркнул необходимость создания единого оборонного пространства и усиления взаимодействия между европейскими оборонными компаниями. «Мы должны проснуться», – заявил Чинголани.

    Ранее в Times появлялась информация о подготовке совместного пакта по вопросам обороны и безопасности между ЕС и Британией.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны.

    СМИ писали, что европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента на фоне возможного отказа США от поддержки.

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