При атаке дрона на комплекс «Мираторга» в Курской области пострадал человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина получил ранение в результате атаки дрона на территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в деревне Хитровка Курской области, сказал Хинштейн, передает РИА «Новости».

50-летний сотрудник предприятия получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.

Хинштейн также призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, поскольку там сохраняется опасная обстановка. По его словам, ситуация остается напряженной.

В «Мираторге» уточнили, что атаке подвергся свиноводческий комплекс, а также были повреждены транспортные средства на территории предприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в результате атаки FPV-дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний мирный житель.