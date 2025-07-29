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    Замену Зеленскому нашли в альпийских горах
    Советник Белого дома: Европа встала на колени перед США
    Трамп назвал число остановленных им войн
    Экс-продюсер Киркорова: Кадышева не переплюнула Пугачеву
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине
    Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину
    МВД опровергло подготовку запрета на праворульные автомобили в РФ
    Мнения
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    4 комментария
    29 июля 2025, 22:16 • Новости дня

    Жертвой FPV-дрона в Курской области стал 19-летний мирный житель

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на село Карыж погиб 19-летний мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего. Он назвал произошедшее «варварским и бесчеловечным преступлением нацистов». Он выразил уверенность, что будут наказаны все виновные в гибели мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Сальск в Ростовской области погибли три человека. На хуторе Новосальск в Ростовской области при разминировании украинского беспилотника погибли двое саперов.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    29 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После неудачной попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области украинский десант на четырех катерах был вынужден отступить в сторону Одессы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Попытку высадки украинских военных на Тендровской косе в Херсонской области пресекли российские войска ночью 28 июля, передает РИА «Новости».

    По словам Сальдо, украинский десант осуществлял высадку на четырех катерах, однако российские силы сорвали операцию. В результате военнослужащие ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

    Сальдо подчеркнул, что после неудачи противник бежал в сторону Одессы. Он отметил, что это не первая попытка украинских сил организовать высадку на косах, добавив: «Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть».

    Тендровская коса расположена у северо-западного побережья Черного моря и относится к Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при их попытке бегства в Днепропетровской области.

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    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

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    29 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками» в Афганистан

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В распоряжении СМИ оказалась запись разговора Дениса Ермака с помощницей перед вылетом в Афганистан, где обсуждались детали путешествия.

    Аудиозапись попала в распоряжение РИА «Новости». На ней Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, беседует с помощницей Натальей Кузьменко перед отправлением в Афганистан.

    На записи слышно, как Ермак поручает оформить билеты в Кабул себе и спутникам – Евгению Богатыреву и Ахмаду Касими, а также просит заказать на обратный путь багажные места для всех и забронировать отдельные номера в гостинице.

    Как отмечает источник, по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Кабул, в багаже Богатырева и Касими на Украину якобы были перевезены наркотики. Ермак выступал организатором поездки.

    Известно, что Денис Ермак в 2014-2016 годах участвовал в боевых действиях киевского режима против Донбасса как снайпер. С марта по июнь 2022 года служил старшим наводчиком минометного взвода в 122-м батальоне теробороны Украины. С июня 2022 года продолжает службу снайпером в Главном управлении разведки Украины.

    Ранее информированный источник заявил, что Денис Ермак летом 2024 года якобы привез на Украину наркотики для политического руководства страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Противники Зеленского еще во время предвыборной кампании обвиняли его в употреблении наркотиков.

    Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует уволить главу своего офиса Андрея Ярмака.

    «Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    По словам Шария, нынешний глава офиса президента Украины пытается убедить Зеленского сохранить свою должность и изменить мнение о себе. Однако, по его словам, Зеленский, стремясь остаться на президентском посту, принял решение о необходимости разрыва отношений с Ермаком.

    В марте Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича.

    В июне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. В июле Шмыгаль подал в отставку.

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    29 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    ВСУ начали сдаваться в плен под Шипиловкой
    ВСУ начали сдаваться в плен под Шипиловкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР украинские военные начали массово сдаваться в плен российским подразделениям после их окружения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продолжают наступление в Кременских лесах Луганской Народной Республики и начали окружать подразделения Вооружённых сил Украины в районах Шипиловки и Григоровки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что «российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР». Он также отметил, что украинские военнослужащие в этом районе начинают добровольно сдаваться в плен.

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны собственных заградотрядов, которые препятствуют сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы солдат ВСУ при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся на родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить пособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    По словам политика, призывы лишать переселенцев пособия отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», – спрогнозировал аналитик. – «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года».

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты. Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики. Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем.

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    29 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    СК Белоруссии: На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте падения беспилотника в белорусской столице обнаружили детали с украинскими надписями и взрывчаткой, сообщил следственный комитет Белоруссии.

    На дроне заметны надписи на украинском языке, а также фраза «Сделано в Германии» на английском языке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал во дворе жилого дома по улице Матусевича, 72, не взорвавшись, при этом повредив несколько припаркованных машин. Жильцов не эвакуировали, пострадавших нет.

    «Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», – уточнили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело.

    В районе улицы Матусевича в Минске ночью был сбит и упал неопознанный беспилотник, жертв и разрушений зафиксировано не было, заявили в министерстве обороны Белоруссии.

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    28 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева из фонда ЕС, если давление на антикоррупционные органы продолжится, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».

    Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.

    По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.

    В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.

    Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    29 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.

    Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

    В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

    В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.

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    29 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Мотострелки прорвали оборону ВСУ и расширили буферную зону в Сумской области
    Мотострелки прорвали оборону ВСУ и расширили буферную зону в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 30-го мотострелкового полка продолжили наступление, расширяя буферную зону вокруг позиций на севере Сумской области.

    Мотострелки 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» продвигаются вперед в Сумской области, пишет РИА «Новости».

    Командир батальона с позывным «Ковальски» заявил: «Мы работаем в данном направлении и двигаемся вперед». Он подчеркнул, что несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны противника и попытки удержать оборону, российские мотострелки вместе с другими подразделениями продолжают наступление.

    По его словам, главной задачей сейчас является расширение буферной зоны и последующее продвижение на новых участках фронта

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перекинули в состав штурмовых подразделений под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи в результате ударов по Сумам.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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