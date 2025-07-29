Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.15 комментариев
В результате атаки дронов на Сальск погибли три человека
Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли три человека, повреждены дома и железнодорожная станция.
Мирный житель и два сапера Росгвардии погибли в результате атаки БПЛА на Сальск в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram. Он выразил соболезнования родственникам и сообщил о выплатах семьям погибших.
Пострадала инфраструктура железнодорожной станции, было временно ограничено движение поездов. Поезда пошли к полудню по временной схеме, ведутся восстановительные работы, которые планируют завершить к утру 30 июля. Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.
В микрорайоне Новосальск вечером 29 июля без электроснабжения оставались 2840 человек. Ведутся восстановительные работы, социальные объекты уже подключены к электроснабжению.
В результате взрыва повреждены 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов, два легковых автомобиля, а также 54 квартиры, в которых выбиты окна. Сформировано несколько групп муниципальной комиссии, которые завершат обследование ущерба в течение трех дней и произведут выплаты за имущество в течение двух недель. Восстановление наиболее пострадавших домов и квартир начнется в приоритетном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника на территорию Ростовской области. Ростовская АЭС заявила о продолжении работы в штатном режиме после атаки со стороны ВСУ. Специалисты РЖД восстановили движение поездов через Сальск в Ростовской области.