Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.
Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.
В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.
В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.