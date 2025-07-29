Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено

Tекст: Антон Антонов

Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.