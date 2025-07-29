Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Водитель автомобиля погиб в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
В Ростовской области отражают атаку беспилотников в нескольких районах, есть погибший в Сальске, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Атаки беспилотных летательных аппаратов проходят в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», – сообщил Слюсарь в Telegram.
В Сальске на улице Социалистической частный дом получил повреждения крыши и выбитые стекла.
На железнодорожной станции в Сальске также возник пожар, пассажирский поезд был отведен на безопасное расстояние.
В каменском микрорайоне Заводской после падения БПЛА загорелась сухая трава, к месту происшествия выехали оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотников. В результате ночной атаки ВСУ более 100 тыс. человек в Донецке остались без электроснабжения.