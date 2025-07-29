Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
ВСУ атаковали Донецк дронами
Взрывы и отключения электроэнергии произошли в Донецке
В Донецке прозвучали взрывы, в нескольких районах города отключено электричество, сообщают информационные агентства. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на город ударных беспилотникв.
В небе над городом работала система противовоздушной обороны – были слышны залпы и характерные звуки полета ударных беспилотников. ПВО ведет огонь по дронам, передает «РИА Новости».
«Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», – приводит ТАСС текст сообщения управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 27 июля отмечался День памяти детей – жертв войны. Вооруженные атаки за время конфликта в Донбассе унесли жизни 247 детей, более 1 тыс. получили ранения.
На прошлой неделе в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. ВСУ атаковали Киевский и Куйбышевский районы.