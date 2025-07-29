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В Ростовской области РЖД восстановили движение поездов через Сальск
РЖД возобновили движение поездов через Сальск без ограничений
На станции Сальск восстановили контактную сеть и сняли ограничения для пассажирских поездов после инцидента с падением обломков беспилотника.
Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области возобновлено без ограничений, сообщает РЖД в своем Telegram-канале.
Железнодорожники полностью восстановили контактную сеть, поврежденную в результате падения обломков БПЛА. Поезда следуют в обоих направлениях в обычном режиме.
Из-за происшествия задерживаются 18 пассажирских поездов, максимальная задержка составляет семь часов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, а компания предпринимает все возможные меры по сокращению времени задержек.
Ранее РЖД информировали о приостановке движения через Сальск. Из-за атаки беспилотника в поезде № 59 Новокузнецк – Кисловодск повреждено остекление двух вагонов, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Также произошел пожар в составе стоящего грузового поезда, для тушения был направлен пожарный поезд.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ростовская АЭС также сообщила о работе в штатном режиме после атаки ВСУ.