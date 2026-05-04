Путин дал напутствие идущему на выборы главы Мордовии Здунову

Путин призвал Здунова советоваться с гражданами при постановке задач
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с идущим на выборы главой Мордовии Артемом Здуновым дал напутствие, что задачи, стоящие перед регионами, должны решаться в активном общении с народом.
Владимир Путин на встрече с Артемом Здуновым подчеркнул важность учета мнения граждан при формировании приоритетов в работе региона, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз: надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – заявил Путин.
Путин отметил, что ключевые предложения граждан должны быть включены в будущую программу руководителя региона.
Ранее Владимир Путин пожелал Артему Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии.
До этого Путин призвал избранных руководителей регионов исполнять данные гражданам обещания.