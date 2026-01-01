  • Новость часаТраур объявлен в Херсонской области после атаки ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Хорлах
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    29 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    15 комментариев
    1 января 2026, 21:40 • Новости дня

    «Единая Россия» пообещала поддержку пострадавшим при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшие и семьи погибших в селе Хорлы, где в новогоднюю ночь в результате атаки ВСУ погибли не менее 24 человек, получат необходимую поддержку, сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что партия поможет пострадавшим и семьям погибших в результате атаки ВСУ в Херсонской области, передает Херсонское агентство новостей.

    Сидякин отметил: «Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. Сейчас самое главное – это люди.

    Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».

    По последним данным, в селе Хорлы не менее 24 человек погибли из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлены траурные дни 2 и 3 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Ранее власти сообщили о доставке беременной женщины в крымскую больницу в числе раненых после атаки на кафе и гостиницу в Хорлах.

    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    52 комментария

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    Комментарии (21)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    52 комментария

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    Комментарии (8)
    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (21)
    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    52 комментария

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Россия заявила о готовности обсудить с Ираном поставки воды для резервуаров

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова рассмотреть вопрос о поставках воды для пополнения иранских резервуаров, если поступит официальный запрос, заявил врио торгового представителя России в Иране Алексей Ефимов.

    Россия готова обсудить с Ираном возможность поставок воды для пополнения иранских резервуаров, однако пока с такой инициативой иранская сторона не обращалась, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

    Ефимов отметил, что вопрос водных ресурсов становится все более актуальным для Ирана из-за изменений климата и многолетней засухи. По его словам, если официальный запрос от Ирана поступит, российская сторона открыта к обсуждению вариантов сотрудничества по этому направлению.

    Он также обратил внимание, что Иран предпочитает реализовывать собственные инфраструктурные проекты, в частности, отметил запуск в декабре 2025 года масштабного проекта по перекачке воды из Персидского залива в провинцию Исфахан.

    Ефимов добавил, что в будущем вопросы водной безопасности могут выйти на уровень широкой региональной дискуссии, включая возможное участие государств Каспийского бассейна.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ситуацию с обеспечением страны водой кризисной, нехватка фиксируется во всех провинциях республики.

    Власти Ирана из-за засухи вывели из эксплуатации гидроэлектростанцию на реке Кархе. В стране 19 водохранилищ находятся на грани полного высыхания, их запасы воды не превышают 5%.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан 21 ноября заявил, что перенос столицы стал вынужденной мерой на фоне перенаселенности Тегерана и нехватки воды. Перекачка воды из Персидского залива, по словам президента, является слишком дорогой и не оправдывает себя.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 01:38 • Новости дня
    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год

    Банк России дал экономический прогноз на 2026 год

    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В Центробанке в преддверии нового года прогнозируют уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Центральный Банк России в 2025 году последовательно реализовывал политику снижения инфляции. С июня по декабрь регулятор снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, доведя ее до 16% годовых. Ожидается, что курс на снижение ставки будет продолжен по мере восстановления баланса между спросом и возможностями производства.

    «К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – сказано в Telegram-канале регулятора.

    Рост кредитования реального сектора экономики в следующем году ожидается на 6–11%, а реальные зарплаты и доходы начнут расти умеренными темпами.

    Экономика России продолжит развиваться, хотя темпы роста замедлятся после активного роста последних лет. В 2026 году прогнозируется увеличение экономики на 0,5–1,5%, с постепенным ускорением в дальнейшем.

    Банк России подчеркнул, что готов к разным сценариям развития, сохраняя приоритет цели по удержанию инфляции на уровне около 4%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России. В ЦБ сообщили о планах прямого регулирования крипторынка через лицензии. Потанин заявил о вреде переукрепленного рубля для новых рынков.

    Комментарии (3)
    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 00:09 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.

    Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два  БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Постпред России обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».

    Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».

    По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».

    Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы роста расширения полосы безопасности бойцами группы «Север» нарастают, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск.

    «В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

    Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

    «Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

    На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

    «Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области. «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями.

    Комментарии (5)
    Главное
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский
    Маск рассказал, что своими выплатами сломал компьютер налоговой службы США
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей
    Американский профессор рассказал, почему любит русский Новый год

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации