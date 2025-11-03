С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Россиянам ограничат банковские переводы подросткам для борьбы с дропперством
В России разрабатывается инициатива, ограничивающая подросткам снятие наличных и переводы третьим лицам до 100 тыс. рублей в месяц для борьбы с мошенничеством, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
Как передает ТАСС, российские законодатели работают над мерами по ограничению банковских операций для подростков с целью противодействия так называемому дропперству, когда несовершеннолетние становятся участниками схем по выводу похищенных денег.
Храпунова сообщила, что подросткам в возрасте от 14 до 18 лет могут законодательно установить лимит в 100 тысяч рублей в месяц на снятие наличных и переводы третьим лицам. Храпунова добавила: «Надеемся, что это условие будет учтено в федеральном законе».
В текущем году мошенники стали чаще вовлекать несовершеннолетних, предлагая им оформить банковские карты и передавать их доступ злоумышленникам. Подростки, выступая дропперами, помогают преступникам легализовать украденные средства.
Кроме того, инициативы затронут безопасность сделок с недвижимостью. Храпунова отметила, что планируется ввести самозапрет на участие в таких сделках, возможность назначения доверенного лица, а также обязанность органов, регистрирующих сделки, проводить проверки для выявления мошенничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам представить до 15 июля предложения по поводу уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах. Центробанк назвал три типа дропперов, которых используют мошенники. Эксперт раскрыл способы защиты от дропперов и объяснил, как избежать вовлечения в подобные схемы.