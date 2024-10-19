Певица Монеточка объявлена в розыск

Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

«А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.



Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

