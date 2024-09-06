Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Против певицы Монеточки возбуждено уголовное дело
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова*, признана в России иноагентом) стала фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили в прокуратуре Москвы.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении певицы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Уголовное преследование инициировано по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает ТАСС.
Напомним, прокуратура ранее начала проверку в отношении певицы Монеточки, против нее могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом