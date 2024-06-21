И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Иноагентам Монеточке, Трояновой и Эйдельман грозит уголовное наказание
Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман* (признана иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), сообщили в прокуратуре Москвы. Проверка также проводится и в отношении певицы Монеточки и актрисы Яны Трояновой (признаны иноагентами).
На публичном канале историка была размещена видеозапись, «содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества», передает ТАСС.
Также проверка ждет актрису Яну Троянову. В интервью она сделала заявление, «содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским».
Помимо этого, в прокуратуре сообщили, что уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента грозит певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка. Она продолжает распространять материалы без соответствующих указаний.
Ранее в СК поручили проверить высказывания Яны Трояновой с призывами убивать русских.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом