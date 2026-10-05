Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции

Tекст: Антон Антонов

Фрилле сообщил, что институт Рахманинова лишился поддержки как с французской, так и с российской стороны на фоне кампании по «отмене» русской культуры на Западе, передало РИА «Новости».

«Ситуация очень сложная, ведь по идее мы должны были бы получать государственную поддержку – как и все остальные культурные и творческие организации. Но мы ее не получаем. Что касается прямой поддержки из России, то финансовые и банковские ограничения делают ее технически невозможной», – рассказал он, добавив, что запрос на субсидирование от минкульта Франции был отклонен без объяснения причин.

По словам директора, в ведомстве, где преобладают силы с левыми политическими взглядами, существуют сильные антироссийские настроения, а французские и международные компании, а также часть российских меценатов во Франции отказываются от открытого сотрудничества из политических и якобы «этических» соображений, хотя сам институт не является российской структурой.

Фрилле отметил, что потенциальные благотворители ссылаются на решения комитетов по этике и заявляют о невозможности выделения средств, что, по его словам, является проявлением предвзятого отношения к русской культуре.

«В нынешних условиях открытое проявление нашей «русской ДНК» по-прежнему вызывает опасения», – сообщил он.

Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова.

Финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам.

