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    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    48 комментариев
    8 октября 2026, 06:12 • Новости дня

    Новосибирские ученые изучили механизм открытия нобелевских лауреатов по химии

    Сибирские ученые РАН начали искать причину первичной асимметрии молекул

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН выясняют механизм первичной асимметрии хиральных молекул, за исследования которой была присуждена Нобелевская премия по химии 2026 года.

    «Нобелевские лауреаты показали, как химическим способом можно усиливать и контролировать уже возникшую асимметрию хиральных молекул, а мы пытаемся понять, лежал ли в ее основе физический механизм, связанный с воздействием поляризованных частиц», – заявил завлабораторией института, профессор РАН Олег Терещенко.

    Как пояснил Терещенко, работы нобелиатов связаны с фундаментальной проблемой химии – хиральностью, то есть существованием молекул в двух зеркальных формах. Научная группа ИФП СО РАН при поддержке Российского научного фонда исследует, какой фактор мог создать первоначальную асимметрию между «левыми» и «правыми» молекулами, передает РИА «Новости».

    Ученый отметил, что одна из гипотез связывает появление первичной асимметрии со спин-поляризованными электронами, возникающими при бета-распаде радиоактивных ядер. Если одна из двух зеркальных форм взаимодействует с такими электронами сильнее, это способно нарушить исходное равновесие. Для оценки влияния спин-поляризованных электронов на хиральные молекулы разрабатывается оптический сканирующий туннельный микроскоп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ. В тот же день были названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года. Во вторник метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга.

    6 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

    Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен

    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    @ dpa/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,

    Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.

    В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

    Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

    С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.

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    5 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины

    Нобелевскими лауреатами в области медицины стали Дейссерот, Нагель и Хегеман

    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

    Нобелевская неделя 2026 года открылась в Стокгольме и Осло в понедельник объявлением лауреатов премии в области медицины, передает РИА «Новости».

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Во вторник Нобелевский комитет назовет лауреата по физике, в среду – по химии, а в четверг состоится оглашение имени обладателя премии по литературе. Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу в Осло. Эта награда, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года.

    Через неделю, 12 октября, назовут обладателя премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля. Эта номинация была учреждена в 1968 году и стала единственным дополнением к первоначальному списку наград.

    Имена номинантов и подробная информация о них держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет. В этом году размер премии в каждой номинации увеличен до 12 млн шведских крон (1,2 млн долларов).

    Нобелевскую премию по физиологии и медицине присуждает Нобелевская ассамблея (НА) Каролинского института в Стокгольме, одного из крупнейших медицинских центров в Европе.

    Первым этой награды в 1901 году был удостоен немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. На сегодняшний день в списке лауреатов 232 человека, в том числе 14 женщин. Среди лауреатов премии два лауреата из России: физиолог Иван Павлов (1904 год, за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908 год, за исследование иммунитета).

    Самым молодым лауреатом считается канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в возрасте 31 года (1923), самым пожилым –  87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

    Согласно официальному сайту Нобелевской премии, одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на получение этой премии (32 номинации) был австрийский психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его «работы не имели доказанной научной ценности».

    В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за работу по иммунной толерантности.

    В пятницу стало известно, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН стали фаворитами на получение Нобелевской премии мира.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    5 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Ученый назвал получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке

    Гендиректор центра ФМБА Белоусов: Оптогенетика является переворотом в науке

    Tекст: Вера Басилая

    Технология оптогенетики, удостоенная Нобелевской премии, позволила на совершенно новом уровне изучать работу нервной системы и произвела переворот в науке, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По словам Белоусова, технология оптогенетики, за которую в понедельник была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю, произвела переворот в изучении нервной системы, передает ТАСС.

    «Я пять лет предсказывал, что именно за эту технологию в итоге дадут премию. Ее значение трудно переоценить. Технология, созданная нынешними лауреатами, в первую очередь позволила на совершенно новом уровне исследовать работу нервной системы», – заявил член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По его словам, до появления оптогенетики ученые изучали электрическую активность нейронов в основном с помощью электродов и других классических инструментов. Новая технология дала исследователям генетически кодируемые механизмы для направленной активации клеток.

    Белоусов пояснил, что геномные подходы позволяют внедрять эти инструменты в нужные области мозга. Управление нейронами с помощью света дало возможность собрать колоссальный объем данных о работе мозга экспериментальных животных и экспериментально проверять гипотезы о том, какие нейронные контуры отвечают за конкретное поведение.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    5 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики

    Ученый Белоусов: Советская школа биофизики была родоначальником оптогенетики

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов заявил, что советскую биофизическую школу можно считать родоначальником направления оптогенетики, удостоенного Нобелевской премии за 2026 год.

    По словам Белоусова, советская наука стояла у истоков исследований оптогенетики, за которую была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, передает ТАСС.

    «Важный момент, который часто сопровождает присуждение крупнейших научных премий: премию получают несколько человек, хотя круг ученых, внесших фундаментальный вклад в создание технологии, значительно шире», – отметил Белоусов.

    Он подчеркнул, что огромный вклад в развитие направления внесли Эд Бойден и Эрнст Бамберг, однако у истоков стояла именно советская школа. Одним из ключевых исследователей Белоусов назвал Олега Синещекова, который еще с 1970-х годов занимался фототаксисом и первым зарегистрировал электрические ответы водорослей на свет. По словам эксперта, нынешние нобелевские лауреаты сами ссылаются на эти работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые назвали получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке.

    В тот же день были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины. Премию за 2026 год в области физиологии и медицины получат Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

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    5 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», победители которого поедут на VI Конгресс молодых ученых.

    Прием заявок продлится до 5 ноября, сообщается на сайте Наука.рф. Проект направлен на развитие детской науки и привлечение внимания педагогов к научно-популярной тематике.

    Конкурс включает четыре номинации: «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели: ученые, которыми мы гордимся». Педагоги могут представить работы воспитанников в форматах видео, рисунка и поделки.

    «Конкурс «Лаборатория маленьких открытий» – это пилотный проект Десятилетия науки и технологий. Он позволит не просто выявить и поддержать увлеченных своим делом воспитателей, но и масштабировать лучшие образовательные практики на всю страну», – отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

    Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут приглашены на VI Конгресс молодых ученых в Петербурге, где их работы представят на специальной экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин обсудил тему счастья с участниками мероприятия. Он отметил рекордное число посетителей пятого конгресса.

    На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук.

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    5 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    ИКИ РАН: Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, ставшая второй в течение этой осени и сопровождавшаяся интенсивными полярными сияниями, завершилась утром в понедельник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Земле прошла вторая магнитная буря за осень, при этом она началась с опозданием на сутки относительно прогноза, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ее причиной стало продолжающееся воздействие корональной дыры среднего размера, однако пик интенсивности пройден. Сила бури оценивается от слабой до умеренной (G1–G2). Последний всплеск зафиксировали около 8:00 мск.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась, и возобновление активности маловероятно.

    В воскресенье с 15:00 до 19:00 мск на фоне бури наблюдался всплеск полярных сияний интенсивностью 8-9 баллов из 10. В европейской части страны это время пришлось на светлую часть суток, поэтому больше всего наблюдений было из восточных регионов, хотя отдельные снимки получены и на северо-западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю.

    В прошлую среду ученые предупредили о магнитных бурях в выходные.

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    6 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Академик Сергеев объяснил значение изучения нейтрино

    Академик Сергеев: Изучение нейтрино раскроет тайны темной материи и энергии

    Tекст: Ольга Иванова

    Исследование нейтрино поможет разгадать фундаментальные загадки Вселенной, включая природу темной энергии и темной материи, заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик РАН Александр Сергеев.

    «Нейтрино по-прежнему продолжает оставаться самой загадочной частицей, с изучением свойств которой будут связаны разгадки самых главных тайн Вселенной, в том числе темной материи и темной энергии», – заявил Сергеев, комментируя вручение Нобелевской премии по физике за изучение нейтрино.

    Он отметил, что любые новые результаты в области исследования нейтрино, в том числе частиц высоких энергий из дальнего космоса, за которые была присуждена Нобелевская премия, имеют огромное значение для науки, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физике 2026 года.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В прошлом году награда была присуждена за работы по квантовой физике.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые разработали технологию снижения веса деталей самолета на четверть

    Инженеры МАИ создали сверхтонкие композиты для снижения веса самолетов на 25%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Московского авиационного института (МАИ) успешно опробовали технологию изготовления авиационных деталей из сверхтонких композиционных материалов, которая позволит значительно снизить массу элементов каркаса.

    Специалисты университета первыми адаптировали для авиастроения технологию сверхтонких композитов, которая уже применяется в медицине и электронике, передает ТАСС.

    Толщина одного слоя нового композита составляет всего 0,05 мм, однако по прочности он не уступает стандартным материалам, слой которых в 2,6 раза толще. Использование такой разработки предотвращает перерасход сырья при производстве деталей и позволяет облегчить элементы каркаса крыла, фюзеляжа и оперения на 20–25%. Особенно заметный эффект достигается в легких летательных аппаратах.

    «Работа шла поэтапно. На основе предварительных данных о материале, известных от производителя, мы разработали собственные компьютерные модели материала, изготовили и испытали образцы, сравнив их со стандартными», – рассказал начальник лаборатории МАИ Николай Турбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть. «Росатом» представил катамаран из композитов. Разработчики импортозаместили композитные материалы на авиалайнере МС-21.

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    5 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Болгарии нашли резиденцию командира римского легиона

    Польские археологи нашли в Болгарии резиденцию командующего римским легионом

    Tекст: Мария Иванова

    В римской крепости Новае в Болгарии археологи обнаружили остатки монументальной резиденции, которая могла принадлежать командиру легиона.

    Польские исследователи открыли 3 тыс. квадратных метров здания, первоначальная площадь которого составляла 4,5 тыс. квадратных метров. Это делает его третьим по величине сооружением в лагере, сообщает РАР.

    «Скорее всего, это был преторий, резиденция легионера, главного генерала, командовавшего всем легионом и являвшегося «глазом и ухом» Цезаря», – рассказал директор Центра исследований древностей Юго-Восточной Европы Варшавского университета Петр Дычек.

    На месте раскопок нашли остатки роскошных бань, расписную лепнину, искусно выполненный пол, а также фрагменты бронзовой мебели, статуэтки и ценную керамику, отмечает РИА «Новости».

    Также ученые впервые обнаружили остатки позднеантичных построек кочевых аваров и редкую аварскую серьгу. Среди других находок – фигурка египетского бога Приапа, два алтаря, голова бога Митры и часть мраморного императорского портрета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае древнее аварское захоронение нашли при строительстве дороги в Румынии.

    В феврале искусственный интеллект нашел древнеримскую настольную игру.

    В прошлом году ученые раскрыли реальный масштаб дорог Древнего Рима.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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