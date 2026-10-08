Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Новосибирские ученые изучили механизм открытия нобелевских лауреатов по химии
Сибирские ученые РАН начали искать причину первичной асимметрии молекул
Российские ученые Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН выясняют механизм первичной асимметрии хиральных молекул, за исследования которой была присуждена Нобелевская премия по химии 2026 года.
«Нобелевские лауреаты показали, как химическим способом можно усиливать и контролировать уже возникшую асимметрию хиральных молекул, а мы пытаемся понять, лежал ли в ее основе физический механизм, связанный с воздействием поляризованных частиц», – заявил завлабораторией института, профессор РАН Олег Терещенко.
Как пояснил Терещенко, работы нобелиатов связаны с фундаментальной проблемой химии – хиральностью, то есть существованием молекул в двух зеркальных формах. Научная группа ИФП СО РАН при поддержке Российского научного фонда исследует, какой фактор мог создать первоначальную асимметрию между «левыми» и «правыми» молекулами, передает РИА «Новости».
Ученый отметил, что одна из гипотез связывает появление первичной асимметрии со спин-поляризованными электронами, возникающими при бета-распаде радиоактивных ядер. Если одна из двух зеркальных форм взаимодействует с такими электронами сильнее, это способно нарушить исходное равновесие. Для оценки влияния спин-поляризованных электронов на хиральные молекулы разрабатывается оптический сканирующий туннельный микроскоп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ. В тот же день были названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года. Во вторник метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга.