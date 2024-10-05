СМИ: Израиль готовит значимый ответ на атаку Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

По данным радиостанции, армия еврейского государства намерена предпринять «серьезные и значимые» действия в ответ на атаку Ирана, передает ТАСС. Израиль занимается подготовкой такого ответа большую часть времени, и последствия для Ирана будут ощутимыми, сообщил источник.

Он также отметил, что в ходе атаки 1 октября из Ирана по Израилю была выпущена 201 баллистическая ракета. Большая часть была успешно перехвачена израильскими системами ПВО, сказал собеседник радиостанции.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Тель-Авив не предоставил Вашингтону гарантий о нерассмотрении ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на недавнюю ракетную атаку.