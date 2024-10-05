Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
СМИ: Израиль готовит значимый ответ на атаку Ирана
Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку, в ходе которой была выпущена 201 баллистическая ракета, утверждает радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник.
По данным радиостанции, армия еврейского государства намерена предпринять «серьезные и значимые» действия в ответ на атаку Ирана, передает ТАСС. Израиль занимается подготовкой такого ответа большую часть времени, и последствия для Ирана будут ощутимыми, сообщил источник.
Он также отметил, что в ходе атаки 1 октября из Ирана по Израилю была выпущена 201 баллистическая ракета. Большая часть была успешно перехвачена израильскими системами ПВО, сказал собеседник радиостанции.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Тель-Авив не предоставил Вашингтону гарантий о нерассмотрении ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на недавнюю ракетную атаку.