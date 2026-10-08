Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
В Краснодаре предупредили об атаке беспилотников
Власти Краснодара сообщили об отражении атаки беспилотников
В Краснодаре прозвучал сигнал «Внимание всем», в городе идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в мэрии города.
Жителям и гостям города следует сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и проследовать в безопасное место, указала администрация в Max.
Находящимся дома рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, туалет, коридор или кладовая. Горожан попросили не пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей, а также не останавливаться на лестничных клетках.
Тех, кто находится на улице, призвали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Администрация напомнила, что нельзя прятаться у стен многоквартирных домов, использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны. При нахождении в автомобиле следует покинуть его и найти укрытие.
Очевидцев полета БПЛА просят сообщать по номеру 112. Власти также напомнили о запрете выкладывать в соцсети фото или видео беспилотников, мест их падения и работы систем ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА.
Летом потушили аналогичный пожар на кубанском НПЗ после атаки беспилотников.