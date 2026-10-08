В Краснодаре предупредили об атаке беспилотников

Власти Краснодара сообщили об отражении атаки беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жителям и гостям города следует сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и проследовать в безопасное место, указала администрация в Max.

Находящимся дома рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, туалет, коридор или кладовая. Горожан попросили не пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей, а также не останавливаться на лестничных клетках.

Тех, кто находится на улице, призвали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Администрация напомнила, что нельзя прятаться у стен многоквартирных домов, использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны. При нахождении в автомобиле следует покинуть его и найти укрытие.

Очевидцев полета БПЛА просят сообщать по номеру 112. Власти также напомнили о запрете выкладывать в соцсети фото или видео беспилотников, мест их падения и работы систем ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА.

Летом потушили аналогичный пожар на кубанском НПЗ после атаки беспилотников.