Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю
Президент Франции Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для урегулирования конфликта в Газе
Прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон заявил, что необходимо возвращение к политическому урегулированию конфликта в Газе, передает ТАСС.
«Я считаю, что сейчас необходимо прекратить поставлять оружие [которое используется] для ведения боевых действий в Газе», – заявил президент Франции в эфире радио France Inter.
Он выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Макрон подчеркнул, что считает ведение боевых действий в секторе Газа ошибкой, которая может повлиять на безопасность Израиля в будущем.
Президент Франции также прокомментировал операцию израильских вооруженных сил в Ливане, заявив, что считает недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой и призвал к прекращению военных действий в регионе.
Ранее США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения. Израиль не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.
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