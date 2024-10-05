Президент Франции Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для урегулирования конфликта в Газе

Tекст: Вера Басилая

Макрон заявил, что необходимо возвращение к политическому урегулированию конфликта в Газе, передает ТАСС.

«Я считаю, что сейчас необходимо прекратить поставлять оружие [которое используется] для ведения боевых действий в Газе», – заявил президент Франции в эфире радио France Inter.

Он выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Макрон подчеркнул, что считает ведение боевых действий в секторе Газа ошибкой, которая может повлиять на безопасность Израиля в будущем.

Президент Франции также прокомментировал операцию израильских вооруженных сил в Ливане, заявив, что считает недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой и призвал к прекращению военных действий в регионе.

Ранее США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения. Израиль не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.

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