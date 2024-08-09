CNN: США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения

Tекст: Кристина Цыцура

Согласно информации, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» долларов, передает ТАСС.

Отмечается, что это позволит Израилю закупить у США современные системы вооружений и другое необходимое оборудование.

Как уточняет CNN, Израиль не сможет получить оружие на указанную сумму сразу, так как многие системы вооружений находятся на стадии разработки. Ожидается, что поставки не начнутся как минимум в течение нескольких лет.