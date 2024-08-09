С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.11 комментариев
CNN: США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения
США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Согласно информации, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» долларов, передает ТАСС.
Отмечается, что это позволит Израилю закупить у США современные системы вооружений и другое необходимое оборудование.
Как уточняет CNN, Израиль не сможет получить оружие на указанную сумму сразу, так как многие системы вооружений находятся на стадии разработки. Ожидается, что поставки не начнутся как минимум в течение нескольких лет.