Римская полиция применила водометы для разгона митинга в поддержку Палестины

Tекст: Валерия Городецкая

Митинг в поддержку Палестины собрал несколько тысяч человек у античной пирамиды Цестия на площади Порта-Сан-Паоло, его транслировало онлайн-издание Local Team, передает РИА «Новости».

Площадь была окружена полицейскими броневиками и сотрудниками правопорядка в спецэкипировке. Когда активисты стали агрессивно действовать, полиция применила водометы и дубинки, чтобы разогнать толпу. Несколько человек были задержаны. После разгона на площади остались разрушенные уличные кафе и поваленные дорожные знаки. Часть участников продолжила акцию за новым полицейским оцеплением.

МВД Италии и полиция Рима отказали в разрешении на проведение шествия, сочтя его опасным в связи с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль. Некоторые ассоциации палестинской диаспоры согласились перенести акцию на более поздний срок, 11 октября.

Параллельно во Франции тысячи людей организовали демонстрации в поддержку Палестины и Ливана. По данным радиостанции Franceinfo, в Париже на манифестацию вышли 5 тыс. человек, включая политиков левых партий. В Лионе акцию поддержали около тысячи активистов. В Тулузе и Страсбурге также прошли демонстрации.

Ранее во время обсуждения палестино-израильского конфликта в парламенте Швеции в министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард бросили пакет с помидорами и луком.