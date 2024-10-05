Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Римская полиция применила водометы для разгона митинга в поддержку Палестины
В центре Рима полиция применила водометы для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как участники пытались прорвать оцепление и атаковали правоохранителей камнями и бутылками.
Митинг в поддержку Палестины собрал несколько тысяч человек у античной пирамиды Цестия на площади Порта-Сан-Паоло, его транслировало онлайн-издание Local Team, передает РИА «Новости».
Площадь была окружена полицейскими броневиками и сотрудниками правопорядка в спецэкипировке. Когда активисты стали агрессивно действовать, полиция применила водометы и дубинки, чтобы разогнать толпу. Несколько человек были задержаны. После разгона на площади остались разрушенные уличные кафе и поваленные дорожные знаки. Часть участников продолжила акцию за новым полицейским оцеплением.
МВД Италии и полиция Рима отказали в разрешении на проведение шествия, сочтя его опасным в связи с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль. Некоторые ассоциации палестинской диаспоры согласились перенести акцию на более поздний срок, 11 октября.
Параллельно во Франции тысячи людей организовали демонстрации в поддержку Палестины и Ливана. По данным радиостанции Franceinfo, в Париже на манифестацию вышли 5 тыс. человек, включая политиков левых партий. В Лионе акцию поддержали около тысячи активистов. В Тулузе и Страсбурге также прошли демонстрации.
Ранее во время обсуждения палестино-израильского конфликта в парламенте Швеции в министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард бросили пакет с помидорами и луком.