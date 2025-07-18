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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня

    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление

    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    17 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

    Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Госдепартамент уведомил МИД Украины о невозможности утверждения Руслана Умерова послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, пишут украинские СМИ.

    По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».

    В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.

    Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.

    Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные могут продержаться на поле боя против российской армии не дольше 50 дней, полагают в Европе, сообщил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

    «Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», – заявил Боссхард. Он отметил, что Трамп публично признал сложившуюся ситуацию на Украине как вышедшую из-под контроля, передает ТАСС.

    По мнению аналитика, нынешний президент США располагает ограниченным запасом времени для оказания помощи украинским военным. Боссхард считает, что Вашингтону важно стабилизировать ситуацию на линии фронта до того момента, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта, направленными к России.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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    18 июля 2025, 09:50 • Новости дня
    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР

    Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР

    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».

    Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.

    По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.

    Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.

    Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    17 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    МИД пообещал Германии решительный ответ на использовании ракет Taurus на Украине
    МИД пообещал Германии решительный ответ на использовании ракет Taurus на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свои дальнобойные системы для ударов по территории России, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва решительно ответит на возможное участие Германии в производстве и использовании ракет Taurus на Украине.

    Захарова пояснила, что если части производства ракет Taurus будут локализованы на предприятиях украинского ВПК при поддержке ФРГ, а затем эти системы будут применены против России, то немецкие военнослужащие окажутся вовлеченными в планирование и реализацию боевых операций против России. По ее словам, такие действия будут рассматриваться как прямое участие в конфликте.

    «В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что Западу не удастся скрыть причастность к таким операциям, поскольку сбитые ракетные системы позволят установить их происхождение и назвать конкретную страну. Захарова подчеркнула, что о последствиях Москва уже предупреждала ранее.

    Ранее канцлер Германии заявил о предстоящих поставках Украине дальнобойных вооружений британского и немецкого производства в ближайшие недели и месяцы.

    В МИД России отметили, что любые многонациональные формирования «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.

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    17 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Решение Вашингтона изменить график поставок комплексов Patriot подтверждается заявлением на сайте швейцарского федерального совета, передает РИА «Новости». Министерство обороны США официально проинформировало министерство обороны Швейцарии о пересмотре приоритетов поставок в пользу поддержки противовоздушной обороны Украины.

    В документе отмечается: «Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута».

    Власти Швейцарии пока не располагают информацией о том, затронет ли задержка весь объем заказа, включая ракеты, и на какой именно срок откладываются поставки. Ранее из Соединенных Штатов ожидалась передача пяти комплексов Patriot, поставки которых должны были начаться с 2027 года.

    Правительство Швейцарии заключило в 2022 году контракт на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot, изначально планируя получить вооружение в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Согласование условий передачи комплексов Patriot на Украину продолжается, а сама отправка систем может занять несколько месяцев.

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    17 июля 2025, 22:30 • Новости дня
    Сикорский возмутился ударом России по польскому заводу на Украине

    Сикорский возмутился ударом России по польскому заводу на Украине в Виннице

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    Российские беспилотники атаковали предприятие Barlinek Group в Виннице, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Lenta.ru.

    Как отметил глава МИД Польши, директор завода сообщил ему о «целенаправленной атаке с трех сторон», в результате которой пострадали два человека, граждан Польши среди них нет.

    Завод Barlinek Group, открытый в 2007 году, считается крупнейшим производителем деревянных напольных покрытий на Украине. Генеральный директор предприятия Войцех Михаловский заявил, что ущерб от удара значительный, а восстановление производства займет не менее полугода.

    Ранее Министерство обороны России нанесло ракетный удар по территории Украины.

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    18 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США отклонили американские власти из-за его лояльности к Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Рады Железняк заявил, что американская сторона не согласовала назначение Рустема Умерова на пост посла Украины в США. По его словам, решение связано с лояльностью Умерова к главе офиса президента Андрею Ермаку, передает ТАСС.

    По данным Железняка, теперь Умеров, вероятно, займет пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил о предложении назначить послом в США Ольгу Стефанишину, ранее работавшую вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

    Ранее сообщалось, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    В Раде заявили, что Вашингтон не согласовал назначение Умерова на пост посла США якобы из-за американского гражданства.

    Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей в правительстве Украины было увеличение власти Ермака.

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    18 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    17 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Власти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
    Власти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви разорвать связи с Русской православной церковью и публично заявить об этом до 18 августа, сообщили украинские СМИ.

    Митрополит УПЦ Онуфрий должен до 18 августа предоставить официальное решение высших церковных органов УПЦ о выходе из структуры РПЦ. Также служба требует признать утратившими силу для УПЦ все положения Устава РПЦ и признать недействительными акты РПЦ о назначении руководителей епархиальных управлений УПЦ и об «аннексии» епархий.

    Кроме того, предписано публично заявить о несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить заявление для прекращения полномочий и полного разрыва связей между УПЦ и РПЦ, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о выявлении «признаков аффилированности» Киевской митрополии Украинской православной церкви с Русской православной церковью. На Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. По указу президента Украины по представлению СБУ предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства.

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    17 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства по представлению премьер-министра Юлии Свириденко.

    Первый вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров, передает ТАСС. Алексей Кулеба сохранил пост вице-премьера по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий. Тарас Качка занял должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

    Министром молодежи и спорта остался Матвей Бедный, министром юстиции назначен Герман Галущенко, министром энергетики стала Светлана Гринчук. Наталья Калмыкова сохранила пост министра по делам ветеранов, Игорь Клименко остался министром внутренних дел, а Оксен Лисовой – министром образования и науки. Виктор Ляшко сохранил пост министра здравоохранения, Сергей Марченко – министра финансов, Алексей Соболев стал министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а Денис Улютин – министром социальной политики, семьи и единства.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины.

    Во вторник Денис Шмыгаль объявил о намерении покинуть пост премьер-министра на Украине, подчеркнув, что его заявление уже официально направлено на рассмотрение.

    Владимир Зеленский предложил кандидатуру Шмыгаля для назначения министром обороны страны после его отставки с поста премьер-министра.

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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