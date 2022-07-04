Глава Свердловской области заявил о намерении развивать самолетостроение в регионе

В Свердловской области создаются дополнительные мощности, для того чтобы развернуть производство новых видов летательных аппаратов на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), для этого власти региона используют инфраструктурные бюджетные кредиты, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи глава правительства напомнил, что Свердловская область «по поручению президента активно использует новый инструмент – это инфраструктурные бюджетные кредиты. И порядка 5 млрд рублей на этот год запланировано у вас», говорится на сайте правительства.

«Знаю, что часть этих средств пойдет на развитие Уральского завода гражданской авиации – УЗГА. Хотел бы спросить, как на сегодняшний день там обстоят дела. Нужно расширять его мощности. Есть целый ряд задач, которые мы решаем по поручению президента, в том числе в самолетостроении», – обратился Мишустин к Куйвашеву.

Губернатор в свою очередь рассказал, что власти разработали финансово-экономическую модель для развития УЗГА.

«Мы подтягиваем инфраструктуру, строим дополнительные мощности, для того чтобы развернуть производство новых видов летательных аппаратов, а мы говорим о самолете «Байкал» и расширении линейки и локализации производства самолетов Л-410. Безусловно, это серьезнейшим образом даст возможность развитию авиастроения, и за это отдельное спасибо», – рассказал Куйвашев.

Ранее сообщалось, что правительство направит средства для строительства нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, там планируют выпускать пассажирские самолеты.