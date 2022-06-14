Стало известно о полетах самолетов российских бизнесменов в обход санкций ЕС

Несколько частных самолетов и вертолетов, принадлежащих или имеющих отношение к российским бизнесменам, смогли совершить полеты в европейском воздушном пространстве, несмотря на санкции Евросоюза, сообщает Die Welt.

С момента введения санкций изданию, как отмечается, удалось отследить около 30 таких полетов. Указывается, что данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на специализированных сайтах. К примеру, утверждается, что в начале марта самолет с номером T7-7AA, якобы принадлежащий российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, но зарегистрированный в Сан-Марино и находящийся под управлением швейцарской компании, смог вылететь из Ниццы в Стамбул, передает ТАСС.

Как подчеркивает издание, представители ЕС признают, что в связи с непрозрачными схемами регистрации собственности, при которых для сокрытия владельца используются иностранные компании и офшоры, применение санкций в отношении бизнес-джетов и вертолетов оказывается затруднено.

Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. 28 февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры. Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.