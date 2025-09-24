Зачем китайские суда заходят в крымские порты

Tекст: Ольга Самофалова

Недавно Китай начал покупать подсанкционный российский СПГ, выделив для его приема отдельный терминал в своем порту. А вот теперь стало известно, что китайское грузовое судно Heng Yang 9, зарегистрированное под флагом Панамы, уже несколько раз заходило в порт Севастополь в Крыму, пишет FT. Впервые с 2014 года крупное иностранное судно зашло в крымский порт, который был закрыт санкциями более десяти лет назад.

Издание подтвердило данными транспондера один заход: 2 сентября судно Heng Yang 9 покинуло Стамбул и 6 сентября было зафиксировано в Новороссийске. Затем оно должно было направиться в порт Кавказ, но потерялось с радаров, а затем 14 сентября было обнаружено на спутниковых снимках в Севастополе.

Китай не присоединился к западным санкциям против России, но ранее он был осторожен и не покупал подсанкционный СПГ и не заходил в крымские порты, опасаясь вторичных санкций. Однако в последние месяцы Пекин стал более активно нарушать западные ограничения.

Газета связывает визиты судна с открытием ветки железной дороги из Донецкой и Херсонской областей в порты Крыма в апреле. Она облегчает транспортировку контейнеров из России. При этом в августе российские власти заявили, что порты Бердянск и Мариуполь открыты для иностранных судов.

«После запуска железной дороги заходы иностранных судов в Севастополь приобретают практический смысл, так как теперь контейнер можно привезти поездом и быстро перегрузить на судно в сторону Турции или Ближнего Востока. На вход могут идти комплектующие, электроника, промышленное оборудование или потребительские товары, а на выход – зерно, металл, стройматериалы, возможно, уголь и продукция деревообработки. Для Турции – это короткое плечо и удобный реэкспорт. Для Китая и России – это возможность отработать маршруты в обход традиционных портов, которые перегружены или под контролем санкционного мониторинга. Крымские порты могут стать разгрузкой для Новороссийска. Такие заходы выглядят как тестирование схемы контейнерной торговли», – не исключает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако пока до конца непонятно, Китай просто играет здесь с США или все-таки решился пойти на игнорирование американских санкций.

«Эти действия Китая могут быть как новой долгосрочной стратегией Пекина, так и чисто показательными действиями как элемент торга с США. До сих пор Китай занимал очень осторожную позицию в отношении санкций. Стратегия КНР заключалась в том, чтобы выполнять санкционные ограничения, оттягивая как можно дольше более острую фазу конфликта с США. Потому что темпы роста Китая больше, чем у США, и время на его стороне. Поэтому надо понаблюдать более длительный период, чтобы понять, Китай все-таки поменял свою общую стратегию и готов бросить США более жесткий вызов, или это просто элемент торга с США», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По его словам,

если в случае с СПГ выгода Китая очевидна: расчетная скидка на этот газ с проекта «Арктик СПГ – 2», находящегося под санкциями, составляет 25-30%. То вот история с заходом китайских судов в Крым настораживает, потому что у Китая нет большой необходимости доставлять грузы в Севастополь.

Для России, конечно, было бы выгодно, чтобы Китай и страны Глобального Юга изменили стратегию, пошли на обострение с США и своими действиями показали, что санкции США ничего не значат и их можно нарушать. «Во-первых, этот пример будет заразителен для всех остальных стран мира. Во-вторых, издержки на обходные схемы и посредников при торговле России с Китаем будут снижаться», – говорит Юшков.

«В пользу этой версии есть аргументы. Китай и Индия согласовывают свою позицию. Индия игнорирует пошлины, которые США подняли за покупку российской нефти, а Китай стал игнорировать американские санкции, покупать подсанкционный СПГ, заходить в Севастополь. Это явно не частная инициатива какого-то капитана или судовладельца, а это именно государственные решения», – объясняет эксперт.

Если все это просто демонстрация Китаем своей силы во время переговоров с США, то это создает риски для России.

«Торговая сделка с США и ЕС гораздо более важнее для Китая, чем возможность доставлять грузы в Севастополь, как бы нам не хотелось. Если США и КНР договорятся, то Китай откатит всё с нами назад. Вот в чем здесь риски для России»,

– говорит Юшков.

«Появление Heng Yang 9 отражает прагматизм торговых компаний и поэтапное тестирование границ санкционной политики. Коммерческие судовладельцы взвешивают риск вторичных санкций, действуя выборочно и осторожно», – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Китай явно стал вести себя более смело во взаимоотношениях с США, он активнее забивает на антироссийские санкции. Однако не настолько активно, чтобы мы могли говорить о том, что наступил какой-то коренной перелом и российско-китайские отношения вышли на качественно новый уровень», – считает экономист Иван Лизан.

«Китай и США дошли в этом году до взаимных пошлин, а сейчас ведут переговоры по торговой сделке. Китай, видимо, исходит из того, что теперь ему можно чуть больше, потому что какие-то резкие движения США по отношению к Китаю могут привести к срыву торговой сделки», – считает Лизан.