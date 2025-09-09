  • Новость часаВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    9 сентября 2025, 08:40 • Экономика

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам
    @ IMAGO/Blue Jean Images/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям?

    Китай планирует открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний, что отразит еще более глубокие связи между Москвой и Пекином, уверяет FT со ссылкой на источники. Последний раз «панда-облигации« разметил в Китае «Русал» на 1,5 млрд юаней.

    По информации осведомленных лиц FT, возрождение «облигаций-панд» начнется с двух или трех компаний. И первый на очереди Росатом и его дочерние предприятия, которые не попали под масштабные санкции. Второй в очереди - Газпром, сообщают источники Reuters.

    При этом, Минфин России предпочел бы, чтобы суверенные облигации, деноминированные в юанях, выпускались в России, а не панда-бонды в Китае, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

    В числе первых санкций Запад еще после 2014 года стали именно ограничения на заимствования на рынках капитала, чтобы лишить российские компании возможности развития и инвестиций в новые проекты. Сначала ударили по долгосрочным заемам, а с 2022 года американские и европейские рынки были совсем закрыты. При этом, китайский долговой рынок - второй в мире по величине - и до 2022 года выглядел не сильно привлекательно из-за высоких процентов. Плюс сами китайские банки стали осторожней относится к российским компаниями из-за страха попасть под вторичные санкции.

    «До 2022 года российские компании активно выпускали евробонды. Именно там была глубина рынка, прозрачная инфраструктура и понятные рейтинговые рамки. Китай в то время оставался скорее экспериментальным направлением.

    И выпуск «панда-облигаций» Русалом в 2017-ом году стал попыткой диверсифицировать источники заимствований на фоне уже действовавших ограничений после 2014 года. Но по стоимости такой заем оказался дороже, чем классические заимствования в Лондоне или Люксембурге»,

    - говорит Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих«).

    После 2022 года доступ к западным рынкам полностью закрыли, и наши компании четыре года жили за счет внутренних облигаций и кредитов в госбанках. Большинство облигаций принадлежат «Русалу» и Газпрому. Но у российского рынка есть ограничения: объемы меньше, ставка выше, а валютная диверсификация отсутствует, говорит Хандошко.

    К тому же в последние два года кредитование в России стало очень дорогим из-за высокой ставки, поэтому альтернативный рынок заимствования был бы сейчас как нельзя кстати.

    «Главный вопрос в том, будут ли процентные ставки в китайских банках ниже, чем в российских. Если да, то, конечно, это будет выгодно российским энергетическим компаниям. Они все равно берут кредиты для текущей деятельности, не говоря уже о крупных проектах», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    А крупные проекты, под которые нужны деньги, имеются. У Газпрома после ожидаемого подписания контракта скоро встанет задача финансирования строительства нового маршрута поставок газа в Китай по «Силе Сибире-2», который называют крупнейшим по затратам проектом в газовой сфере. Кроме того, Газпрому надо увеличить объем добычи на 8 млрд кубометров газа, чтобы закрыть увеличение поставок по «Силе Сибире-1« и по Дальневосточному маршруту, о чем недавно договорились стороны. Роснефть продолжает строить «Восток Ойл».

    «Если ОПЕК плюс и дальше будет увеличивать квоты на добычу, то нужно будет увеличивать затраты на разработку новых месторождений и увеличивать затраты на добычу на старых месторождениях, где ухудшается качество ресурсной базы. Поэтому

    потребность в дешевых деньгах у российских энергокомпаний есть, вопрос, насколько Китай готов предоставить заемное финансирование на выгодных для них условиях. Пока такого не было»,

    - говорит Юшков.

    «Для ряда компаний логично продолжать часть заимствований в России, так как у них низкая зависимость от внешних каналов, но диверсификация источников капитала всегда предпочтительней для крупных проектов, особенно экспортно-ориентированных. Да и заимствования в России сейчас дорогие, хотя ставка снижается», - говорит аналитик Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

    По его мнению, в числе первых кандидатов на покупку «панда-облигаций« будут компании со значительной выручкой и контрактами в Китае, такие как Росатом (через не попавшие под санкции структуры), Газпром или Новатэк.

    Интересно, как диаметрально противоположно смотрят на российские энергетические компании западные и китайские рейтинговые агентства. «Западные агентства относят российские облигации к спекулятивному уровню, поскольку санкции и отсутствие доступа к клирингу формально повышают риск дефолта. Китайские же агентства смотрят иначе. Для Китая Газпром - стратегический партнер, а не эмитент с техническими ограничениями», - говорит Юлия Хандошко. Поэтому в Китае у него высокий рейтинг, а также у «Атомэнергопрома», дочерней компании «Росатома», «Новатэка» и «Зарубежнефти».

    «При этом ключевой момент заключается в том, что Китай до сих пор не допускает российский Минфин к размещениям на внутреннем рынке. И пока это ограничение действует, говорить о полноценном выходе России на китайский рынок заимствований преждевременно. Панда-облигации стоит рассматривать как дополнение, а не замену внутренних заимствований», - считает Хандошко.

    «Остаются риски в виде вторичных санкций, высокие операционные расходы и трудности расчетов. Кроме того, инвесторы требуют премию за политический риски. Минимизировать риски могут через дочерние или не попавшие под санкции структуры, через получение локального китайского кредитного рейтинга и широкой работы по раскрытию информации и юридическим гарантиям. Расчеты и клиринг вероятно будут производиться полностью в юанях через китайские банки, чтобы минимизировать вовлечение западных посредников. Но на мой взгляд, ни один из этих приемов не дает 100% гарантии от вторичных санкций, они лишь снижают вероятность», - заключает Чернов.

