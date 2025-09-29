  • Новость часаДвижение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
    Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»
    29 сентября 2025, 08:46 Мнение

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    На публичной сцене разворачивается привычный спектакль. Дональд Трамп, выступая с высоких трибун вроде ООН, с одной стороны, яростно критикует «зеленую» повестку Европы. Он высмеивает ветряки и солнечные панели, расчищая тем самым рынок для американского сланцевого газа и нефти. С другой стороны, он же продолжает с упорством, достойным лучшего применения, требовать от европейцев (и не только от них) полного отказа от российских энергоносителей. Аргумент всё тот же: покупая газ и нефть у Москвы, Брюссель подпитывает конфликт на Украине.

    Эта картина маслом, где США выступают спасителем энергетической безопасности Европы, выглядит почти безупречно. Если бы не досадные детали, которые портят всю драматургию. Например, признание украинского депутата Алексея Кучеренко, что сама Украина, громче всех требующая новых и более жестких санкций против России, косвенно закупает в ЕС газ российского происхождения. Такие мелочи обнажают истинную природу происходящего: речь не только и не столько о безопасности, сколько о жесткой, на грани фола, борьбе за рынки сбыта.

    За кулисами этой публичной драмы разворачивается куда более интересный и непубличный сюжет. В нем Вашингтон, к удивлению многих, оказывается крайне заинтересован в энергетическом партнерстве с Москвой. И речь не о мелких уступках, а о глобальных проектах. Это и непубличные переговоры о компенсациях для ExxonMobil и возобновлении работы на сахалинских проектах «Роснефти». И зондирование почвы на предмет возможного выкупа и восстановления взорванных «Северных потоков». И конечно, стратегический интерес к совместному освоению Арктики и развитию Северного морского пути, где у России неоспоримое преимущество.

    Простая логика, по которой Россия уходит из Европы и полностью переориентируется на Азию, оставляя европейский рынок американцам, Трампа не устраивает. Ни как бизнесмена, ни как политика.

    Как прагматичный делец, он понимает, что «большое ограбление Европы» имеет свои пределы. Монопольные поставки энергоресурсов по завышенным ценам рано или поздно подорвут покупательскую способность стремительно деиндустриализирующегося континента. Убивать курицу, несущую золотые яйца, не в правилах большого бизнеса. К тому же американского ресурса, сколько бы «детка ни бурила», объективно не хватит, чтобы одновременно закрывать потребности Европы и конкурировать с Россией на быстрорастущих и премиальных азиатских рынках. Складывать все яйца в одну европейскую корзину – рискованная стратегия.

    Как политик, Трамп не может не видеть стратегических последствий полного разворота России на Восток. Дружба Москвы и Пекина, подкрепленная безальтернативным сбытом российских энергоносителей и соответствующей инфраструктурой вроде «Силы Сибири – 2» – это геополитический кошмар для Вашингтона.

    Куда интереснее для США выглядит другой сценарий. Сформировать глобальный энергетический картель. Газовую «тройку» с Россией и Катаром, чтобы диктовать цены всему миру. Одновременно ослабить ОПЕК+, переманив Россию на свою сторону технологическими решениями для наращивания добычи нефти. Это классическая американская стратегия: если не можешь победить – возглавь. И предложи сделку.

    И вот здесь начинается самое главное. Проблема в том, что Вашингтон сегодня пытается навязать Москве сотрудничество по принципу «бизнес через силу» – по аналогии с известным тезисом о «мире через силу». Но так это не работает.

    Газпром, да и российское руководство, не пойдет на партнерство, в котором последнее слово остается за Вашингтоном. Москва не позволит американцам контролировать тот самый последний вентиль, по которому российский газ теоретически мог бы снова пойти в Европу. Россия не уступит азиатские рынки, как бы сильно США и ЕС ни угрожали вторичными санкциями Китаю или Индии. Не согласится на роль младшего партнера в потенциальном газовом картеле и не отдаст лидерство в освоении собственного арктического шельфа и контроля над Севморпутем.

    Де-факто мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках. Задача Москвы сегодня – предельно четко показать Вашингтону, что ни «мира через силу», ни «бизнеса через силу» не будет. Время монологов прошло. Наступает эпоха выработки общих правил игры, которые нельзя переписать одним постом в соцсетях.

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство

    В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. Опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать. По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

