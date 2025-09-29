Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

На публичной сцене разворачивается привычный спектакль. Дональд Трамп, выступая с высоких трибун вроде ООН, с одной стороны, яростно критикует «зеленую» повестку Европы. Он высмеивает ветряки и солнечные панели, расчищая тем самым рынок для американского сланцевого газа и нефти. С другой стороны, он же продолжает с упорством, достойным лучшего применения, требовать от европейцев (и не только от них) полного отказа от российских энергоносителей. Аргумент всё тот же: покупая газ и нефть у Москвы, Брюссель подпитывает конфликт на Украине.

Эта картина маслом, где США выступают спасителем энергетической безопасности Европы, выглядит почти безупречно. Если бы не досадные детали, которые портят всю драматургию. Например, признание украинского депутата Алексея Кучеренко, что сама Украина, громче всех требующая новых и более жестких санкций против России, косвенно закупает в ЕС газ российского происхождения. Такие мелочи обнажают истинную природу происходящего: речь не только и не столько о безопасности, сколько о жесткой, на грани фола, борьбе за рынки сбыта.

За кулисами этой публичной драмы разворачивается куда более интересный и непубличный сюжет. В нем Вашингтон, к удивлению многих, оказывается крайне заинтересован в энергетическом партнерстве с Москвой. И речь не о мелких уступках, а о глобальных проектах. Это и непубличные переговоры о компенсациях для ExxonMobil и возобновлении работы на сахалинских проектах «Роснефти». И зондирование почвы на предмет возможного выкупа и восстановления взорванных «Северных потоков». И конечно, стратегический интерес к совместному освоению Арктики и развитию Северного морского пути, где у России неоспоримое преимущество.

Простая логика, по которой Россия уходит из Европы и полностью переориентируется на Азию, оставляя европейский рынок американцам, Трампа не устраивает. Ни как бизнесмена, ни как политика.

Как прагматичный делец, он понимает, что «большое ограбление Европы» имеет свои пределы. Монопольные поставки энергоресурсов по завышенным ценам рано или поздно подорвут покупательскую способность стремительно деиндустриализирующегося континента. Убивать курицу, несущую золотые яйца, не в правилах большого бизнеса. К тому же американского ресурса, сколько бы «детка ни бурила», объективно не хватит, чтобы одновременно закрывать потребности Европы и конкурировать с Россией на быстрорастущих и премиальных азиатских рынках. Складывать все яйца в одну европейскую корзину – рискованная стратегия.

Как политик, Трамп не может не видеть стратегических последствий полного разворота России на Восток. Дружба Москвы и Пекина, подкрепленная безальтернативным сбытом российских энергоносителей и соответствующей инфраструктурой вроде «Силы Сибири – 2» – это геополитический кошмар для Вашингтона.

Куда интереснее для США выглядит другой сценарий. Сформировать глобальный энергетический картель. Газовую «тройку» с Россией и Катаром, чтобы диктовать цены всему миру. Одновременно ослабить ОПЕК+, переманив Россию на свою сторону технологическими решениями для наращивания добычи нефти. Это классическая американская стратегия: если не можешь победить – возглавь. И предложи сделку.

И вот здесь начинается самое главное. Проблема в том, что Вашингтон сегодня пытается навязать Москве сотрудничество по принципу «бизнес через силу» – по аналогии с известным тезисом о «мире через силу». Но так это не работает.

Газпром, да и российское руководство, не пойдет на партнерство, в котором последнее слово остается за Вашингтоном. Москва не позволит американцам контролировать тот самый последний вентиль, по которому российский газ теоретически мог бы снова пойти в Европу. Россия не уступит азиатские рынки, как бы сильно США и ЕС ни угрожали вторичными санкциями Китаю или Индии. Не согласится на роль младшего партнера в потенциальном газовом картеле и не отдаст лидерство в освоении собственного арктического шельфа и контроля над Севморпутем.

Де-факто мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках. Задача Москвы сегодня – предельно четко показать Вашингтону, что ни «мира через силу», ни «бизнеса через силу» не будет. Время монологов прошло. Наступает эпоха выработки общих правил игры, которые нельзя переписать одним постом в соцсетях.



