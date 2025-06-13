Иран направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Иран направил срочное письмо в Совет Безопасности ООН с требованием осудить удары Израиля и запросом на проведение экстренного заседания, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA. В письме иранская сторона потребовала немедленной реакции международного сообщества в связи с действиями Израиля.

Как отмечается, Тегеран ожидает, что ООН даст оценку ситуации и примет соответствующие меры. Иран также настаивает на необходимости привлечь Израиль к ответственности за последние атаки.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

Власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.