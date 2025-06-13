Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран
США несут ответственность за удары Израиля по Ирану, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
По словам дипломата, которого цитирует агентство Fars, «агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли произойти без координации и одобрения со стороны Соединенных Штатов», передает ТАСС.
Он также отметил, что дальнейшая поддержка Израиля со стороны Вашингтона может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.
Напомним, глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской атаке.
Власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Иран направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля.