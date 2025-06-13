Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран

Tекст: Валерия Городецкая

По словам дипломата, которого цитирует агентство Fars, «агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли произойти без координации и одобрения со стороны Соединенных Штатов», передает ТАСС.

Он также отметил, что дальнейшая поддержка Израиля со стороны Вашингтона может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.

Напомним, глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской атаке.

Власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Иран направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля.