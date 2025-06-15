14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
Израиль атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране
Целями израильских атак стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города, сообщило связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana.
«Объем топлива в этих двух хранилищах не был высоким, ситуация полностью находится под контролем», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Shana.
IRNA сообщает о взрывах в западных и восточных районах Тегерана. Tasnim пишет, что на одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.