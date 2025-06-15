Израиль атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране

Tекст: Антон Антонов

«Объем топлива в этих двух хранилищах не был высоким, ситуация полностью находится под контролем», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Shana.

IRNA сообщает о взрывах в западных и восточных районах Тегерана. Tasnim пишет, что на одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.

Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.