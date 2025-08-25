Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Фон дер Ляйен назвала преимущества торговой сделки ЕС с США
Соглашение с США помогает избежать торговой войны и дает европейским компаниям значительное преимущество, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту торгового соглашения между Европейским союзом и США, сообщает Bloomberg.
Она отметила, что подобная сделка не идеальна, но обеспечивает стабильность и предотвращает эскалацию напряженности с важным союзником.
Фон дер Ляйен заявила: «Мы договорились о сильном, пусть и не идеальном соглашении».
По ее словам, торговая война между ЕС и США была бы «отпразднована» Россией и Китаем, а ответные тарифы могли бы привести к дорогостоящему конфликту с негативными последствиями для рабочих, потребителей и индустрии Европы.
Она также отметила, что в отличие от других торговых партнеров США, для которых был установлен новый базовый тариф поверх существующих, ЕС получил «всеобъемлющий» тариф в 15%, что обеспечивает европейским товарам более выгодные условия на рынке США.
Сделка была достигнута в июле во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии. На прошлой неделе стороны перешли к формальному согласованию соглашения, которое предусматривает снижение пошлин на европейские автомобили и возможное уменьшение тарифов на сталь и алюминий.
Глава правительства Германии Фридрих Мерц также поддержал соглашение, отметив, что для немецкой экономики оно не идеально, но альтернатива в виде полномасштабной торговой войны с США могла бы привести к худшим последствиям.
Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам с Дональдом Трампом несовершенно, однако оно якобы обеспечивает стабильность.
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия на переговорах с Дональдом Трампом по закупке американских энергоресурсов.
Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы сделку по пошлинам ЕС и США.