Tекст: Вера Басилая

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту торгового соглашения между Европейским союзом и США, сообщает Bloomberg.

Она отметила, что подобная сделка не идеальна, но обеспечивает стабильность и предотвращает эскалацию напряженности с важным союзником.

Фон дер Ляйен заявила: «Мы договорились о сильном, пусть и не идеальном соглашении».

По ее словам, торговая война между ЕС и США была бы «отпразднована» Россией и Китаем, а ответные тарифы могли бы привести к дорогостоящему конфликту с негативными последствиями для рабочих, потребителей и индустрии Европы.

Она также отметила, что в отличие от других торговых партнеров США, для которых был установлен новый базовый тариф поверх существующих, ЕС получил «всеобъемлющий» тариф в 15%, что обеспечивает европейским товарам более выгодные условия на рынке США.

Сделка была достигнута в июле во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии. На прошлой неделе стороны перешли к формальному согласованию соглашения, которое предусматривает снижение пошлин на европейские автомобили и возможное уменьшение тарифов на сталь и алюминий.

Глава правительства Германии Фридрих Мерц также поддержал соглашение, отметив, что для немецкой экономики оно не идеально, но альтернатива в виде полномасштабной торговой войны с США могла бы привести к худшим последствиям.

Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам с Дональдом Трампом несовершенно, однако оно якобы обеспечивает стабильность.

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия на переговорах с Дональдом Трампом по закупке американских энергоресурсов.

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы сделку по пошлинам ЕС и США.