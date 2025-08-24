  • Новость часаСобянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    24 августа 2025, 13:41 • Новости дня

    Глава ЕК признала несовершенство пошлинного соглашения с США

    Фон дер Ляйен назвала соглашение с США уступкой ради стабильности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, несовершенно, но говорит о «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство соглашения о пошлинах с США, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сделка с президентом Дональдом Трампом была заключена для обеспечения «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации». «Мы договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке», – заявила фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Еврокомиссию часто критиковали за уступки США, поскольку новая таможенная сделка, по мнению экспертов, оказалась более выгодной для американской стороны. Фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин «приводит к росту издержек и ограничению выбора, а также подрывает конкурентоспособность экономик». Она добавила, что ответные меры со стороны ЕС могут привести к торговой войне с негативными последствиями для работников, потребителей и промышленности.

    Важной частью достигнутого соглашения стала установка четкой границы в 15% для большинства товаров из ЕС, включая транспортные средства и фармацевтические препараты. Также фон дер Ляйен заявила о намерении Европы укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру, напомнив о новых соглашениях с Мексикой, «Меркосур», Швейцарией и Британией, а также завершении переговоров с Индонезией и стремлении достичь соглашения с Индией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Соединенные Штаты ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    22 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    22 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО

    Еврокомиссия с начала СВО потратила на Украину 168,9 млрд евро

    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с начала спецоперации составил 168,9 млрд евро, включая военные поставки, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

    Евросоюз с начала спецоперации на Украине предоставил финансовую помощь на сумму 168,9 млрд евро, передает ТАСС. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что указанные средства поступили как от общего бюджета ЕС, так и от стран-членов объединения.

    Из этой суммы 59,6 млрд евро были направлены на закупку вооружений для поддержки боеспособности Украины. Еврокомиссия уточнила, что часть этих средств потрачена на двусторонние поставки, а остальная доля – через механизм Европейского фонда мира.

    Общий пакет поддержки охватывает как военную, так и экономическую и гуманитарную помощь, которую предоставили страны Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

    Ранее Еврокомиссия перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    22 августа 2025, 13:30 • Новости дня
    Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

    Политолог Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС занимает сторону Киева, а не венгров и словаков. Стоит ожидать, что Брюссель активизирует работу по изобретению механизмов для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе».

    «Украина объясняет атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения. В большинстве стран ЕС действия украинской стороны поддерживают. Исключение – те, кто еще зависит от нефти из России», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Брюссель оказывает давление на европейские государства, чтобы те полностью прекратили закупки российских энергоносителей к 2028 году. «Евробюрократы признают, что такой шаг будет сложным для Европы. Но их главная задача – разрушить российскую экономику, чтобы таким образом остановить конфликт», – уточнил собеседник.

    «Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», – указал эксперт. Причем ЕС занимает сторону Украины (против России), а не венгров и словаков. «Более того, на этом фоне Брюссель начинает изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас», – заключил Рар.

    Ранее Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с призывом заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». В письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара говорится, что из-за атаки в ночь на 22 августа поставки нефти «могут быть остановлены минимум на пять дней». «Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», – следует из документа.

    В письме Сийрято и Бланар упомянули заявление ЕК от 27 января 2025 года. В нем говорилось, что «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства – члены ЕС, является вопросом безопасности» объединения. Министры двух стран призвали страны Евросоюза соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок энергоресурсов.

    «Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они – Европейская комиссия, а не комиссия по Украине!» – подчеркнул Сийярто. В пятницу он сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны ВСУ – «уже в третий раз за короткий период». По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода «на российско-белорусской границе».

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила, что на нефтепровод совершена атака. «Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы... Выясняем масштабы ущерба», – написала она, передает РИА «Новости».

    В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по «Дружбе». Поставки нефти были возобновлены только три дня назад, 19 августа. Сийярто тогда поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.

    Будапешт характеризовал действия Киева как «возмутительные и неприемлемые» и дал понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну. Отметим, Венгрия и Словакия являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Однако эксперты сомневаются, что эти страны Восточной Европы пойдут на жесткий ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется этот конфликт.

    23 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил заявление Владимира Зеленского о демократичности европейских стран, намекнув на эмоциональное состояние украинского лидера.

    Высказывание Зеленского о том, что только вместе с Украиной Европа может быть по-настоящему демократической и безопасной, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Боуза, передает РИА «Новости».

    Чей Боуз прокомментировал слова главы киевского режима, предположив, что Зеленский находится в неадекватном состоянии.

    «Демократические страны? Он снова должен быть под кайфом», – написал Боуз.

    Поводом для обсуждения стала очередная критика Зеленским мирных инициатив Дональда Трампа, на которые украинский лидер вновь ответил отказом.

    Зеленский заявил, что «гарантированная безопасность для демократических стран может быть достигнута только вместе с Украиной».

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон отказался считать Владимира Зеленского президентом Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    22 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине

    CNN: Белый дом счел Европу главным участником гарантий безопасности для Киева

    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил канал CNN.

    Согласно информации телеканала CNN, на встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости».

    Сам Рубио не назвал деталей возможных гарантий, отметив только заинтересованность США в участии в обеспечении безопасности Киева, но с акцентом на ведущей роли европейских стран.

    Газета New York Times сообщала, что США рассматривают участие в гарантиях безопасности в виде поддержки с воздуха, разведывательной помощи и возможного размещения сил в Черном море, однако юридическая сила таких гарантий может потребовать одобрения Конгрессом США. Британская газета Times отмечала интерес Европы к размещению истребителей в Румынии и продолжению поставок ракет и спутниковых услуг для Украины.

    CNN уточнил, что обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов для воздушной поддержки, поскольку в администрации США нет единого мнения о привлечении американских пилотов к пилотируемым миссиям над Украиной. В качестве промежуточного варианта рассматривается патрулирование с применением беспилотников для получения разведывательных данных, хотя это ограничение требует от других стран выделения дополнительных средств.

    Напомним, Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии с упором на беспилотные летательные аппараты.

    Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по гарантиям безопасности расстроили лидеров европейских стран.

    Европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории Украины.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности на условиях изоляции и сдерживания Москвы.

    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    21 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС заявил о планах закупить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз собирается приобрести у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на сумму около 750 млрд долларов к 2028 году.

    Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после анонса рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что стороны обязались сотрудничать для обеспечения безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей.

    США и Евросоюз также намерены работать над устранением нетарифных барьеров, которые могут ограничить двустороннюю торговлю энергоресурсами. В заявлении подчеркивается, что эти меры должны усилить энергетическую безопасность и устойчивость поставок.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США.

    23 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Евросоюз с начала года перевел Киеву 10,1 млрд евро доходов России

    Киев с начала года получил 10 млрд евро из доходов замороженных российских активов

    Tекст: Евгения Караваева

    С начала года Киев получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Европейский союз с января по июль перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, пишет ТАСС cо ссылкой на Welt am Sonntag и данные Еврокомиссии.

    Средства направляются для поддержки как военных, так и гражданских проектов на Украине. В январе украинское правительство получило 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле по 1 млрд евро.

    Некоторые европейские политики предлагают предоставить Киеву доступ ко всем российским активам, а не только к процентам, однако экономисты опасаются, что такой шаг может привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия 11 августа получила третий транш доходов от инвестиций замороженных российских активов – 1,6 млрд евро. Еврокомиссия ранее поясняла, что 95% этих средств направят на выплату международных кредитов Украины, а 5% – на военные нужды страны, включая поставки оружия через Европейский фонд мира.

    Общий объем замороженных российских суверенных активов на территории ЕС оценивается примерно в 200 млрд евро, основная их часть размещена на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

    23 августа 2025, 19:57 • Новости дня
    В Германии призвали Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    В интервью Die Welt Клаус фон Донаньи заявил, что без России мира в Европе не будет и подчеркнул необходимость выстраивать с ней отношения, передает РИА «Новости».

    «Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», – отметил политик.

    Донаньи отметил, что для этого не нужно полностью разделять интересы Москвы, но важно их понимать. По его словам, Европа должна научиться вести диалог с Россией для обеспечения собственной безопасности.

    Также политик прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о скорейшей встрече лидеров ЕС с представителями России, отметив провал стратегии изоляции Москвы.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Президент Финляндии Александр Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после завершения спецоперации на Украине.

    22 августа 2025, 14:54 • Новости дня
    Итальянский генерал заявил о риске исключения Европы из диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС своими заблуждениями и советами Киеву рискуют полностью утратить возможность диалога с Москвой, в то время как на поле боя сохраняется военное превосходство России, заявил экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини.

    Европейские лидеры своими ошибочными советами Киеву уменьшают шансы на диалог с Россией, заявил бывший командующий Международными силами безопасности в Косове генерал Фабио Мини, передает ТАСС.

    По его мнению, такие подходы ведут Европу к самоисключению из переговорного процесса с Москвой.

    Генерал отметил, что Россия обладает военным превосходством в нынешнем конфликте. Он считает, что Москва намерена вернуть себе территории, которые считает российскими, а их население хочет быть частью России, поскольку они долго страдали от «нацистско-фашистской ярости» украинских властей.

    Мини обратил внимание, что Киев и его европейские союзники, по его мнению, игнорируют или искажают реальную ситуацию на местах и ведут политико-дипломатическую игру без реальных возможностей и идей, проявляя упрямство, которое может привести к собственному поражению.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке и содействии правительства США.

    Об этом говорится в совместном заявлении по случаю анонсирования рамочного соглашения «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что новое обязательство направлено на углубление сотрудничества в оборонной промышленности между ЕС и США и укрепление оперативной совместимости НАТО.

    В тексте заявления отмечается, что Евросоюз считает приоритетом оснащение европейских союзников передовыми и надежными оборонными технологиями.

    «Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий», – говорится в документе.

    Ранее в Еврокомиссии призвали снизить зависимость ЕС от оружия США.

    Сообщалось, что ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины.

    Напомним, ЕС заявил о планах закупить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов.

    21 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Европейские фермеры заявили о вреде сделки с США для сельхозотрасли ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб европейскому сельскохозяйственному сектору, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров.

    В документе отмечается, что соглашение предоставляет американским агропроизводителям улучшенный доступ на европейский рынок, в то время как фермеры из ЕС сталкиваются с увеличением пошлин на свою продукцию при экспорте в США, передает РИА «Новости».

    В ассоциации подчеркивают, что теперь пошлины на ключевые экспортные позиции из Евросоюза достигают 15%.

    «Этот односторонний результат не только не оправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции», – говорится в заявлении.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении торгового соглашения с Евросоюзом, охватывающем большое количество стран.

    Премьер Нидерландов назвал соглашение ЕС и США важным для стабильности рынка.

    22 августа 2025, 08:59 • Новости дня
    Лесные пожары в ЕС уничтожили территорию размером с Кипр

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году площадь лесных пожаров в Европейском союзе превысила размеры Кипра, охватив более 10 тыс. квадратных километров.

    Лесные и ландшафтные пожары в Европейском союзе уничтожили территорию, сопоставимую с размерами Кипра – 10,1 тыс. кв. км, передает ТАСС. Это больше площади самого Кипра, которая составляет 9,3 тыс. кв. км.

    По данным Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, текущий сезон стал для ЕС самым разрушительным по площади лесных пожаров как минимум с 2006 года – этот рекорд был зафиксирован 19 августа.

    Среди стран ЕС наибольший ущерб от огня понесла Испания: там выгорело 3% территории страны, что оценивается примерно в 4 тыс. кв. км. На Кипре пожары затронули 2,3% всей площади, а в Португалии и Румынии огнем были охвачены 2,7 тыс. и 1,2 тыс. кв. км соответственно.

    Система спутникового мониторинга Copernicus фиксирует около 95% всех лесных пожаров в регионе. Она ведет статистику с 2006 года, а система идентификации пожаров работает с 2003 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь лесных пожаров в странах Евросоюза с начала года достигла более 1 млн га, из которых на Испанию пришлось свыше 400 тыс. га.

    Масштабы лесных пожаров в Европе достигли максимального уровня за последние 19 лет.

    В частности, в Испании пожар уничтожил объект наследия ЮНЕСКО Лас-Медулас.

    Профессор Гильермо Рейн предупредил об опасности «огненной волны», способной испепелять города Британии.

    22 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    Финская почта приостановила доставку товаров в США из-за новых пошлин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финский почтовый оператор Posti объявил о временной приостановке отправки товаров в США из-за изменений американских таможенных правил.

    Почтовый оператор Финляндии Posti временно прекращает прием отправлений с товарами в США, передает РИА «Новости».

    Решение связано с изменением таможенных правил в Соединенных Штатах, где президент Дональд Трамп приостановил действие беспошлинного режима для товаров стоимостью до 800 долларов по правилу de minimis.

    В компании отметили: «Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент».

    Ограничения вступят в силу с 23 августа. При этом письма без вложенных товаров и подарки стоимостью до 100 долларов продолжат доставляться в обычном порядке. Ранее о приостановке отправки товарных посылок в США сообщили почтовые службы Швеции и Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США начали переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    22 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Politico сообщило о рекордной площади лесных пожаров в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Площадь лесных пожаров в странах Евросоюза с начала года достигла свыше 1 млн га, причём на Испанию пришлось более 400 тыс. га выгоревших земель, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS).

    Площадь лесных пожаров в Евросоюзе впервые превысила 1 млн га, что стало новым рекордом с момента начала ведения статистики в 2006 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS) и публикацию Politico.

    EFFIS отмечает, что с января 2022 года огонь уничтожил 1016000 гектаров – это больше, чем площадь Кипра. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в 2017 году, когда сгорело чуть менее 988 тыс. гектаров леса.

    Почти две трети всех потерь пришлись на период после 5 августа, когда было зафиксировано выгорание 380 тыс. гектаров. Основной удар стихии пришёлся на Пиренейский полуостров: только в Испании сгорело более 400 тыс. гектаров, а в Португалии – более 270 тыс., что составляет 3% всей территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лесные пожары в Европе достигли максимальных масштабов за 19 лет. Пожар в Испании уничтожил объект наследия ЮНЕСКО Лас-Медулас. Пожар уничтожил до 900 гектаров виноградников на юге Франции.

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    • Юрий Васильев Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    • Василий Авченко Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

