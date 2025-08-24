Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, несовершенно, но говорит о «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство соглашения о пошлинах с США, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сделка с президентом Дональдом Трампом была заключена для обеспечения «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации». «Мы договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке», – заявила фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Еврокомиссию часто критиковали за уступки США, поскольку новая таможенная сделка, по мнению экспертов, оказалась более выгодной для американской стороны. Фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин «приводит к росту издержек и ограничению выбора, а также подрывает конкурентоспособность экономик». Она добавила, что ответные меры со стороны ЕС могут привести к торговой войне с негативными последствиями для работников, потребителей и промышленности.
Важной частью достигнутого соглашения стала установка четкой границы в 15% для большинства товаров из ЕС, включая транспортные средства и фармацевтические препараты. Также фон дер Ляйен заявила о намерении Европы укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру, напомнив о новых соглашениях с Мексикой, «Меркосур», Швейцарией и Британией, а также завершении переговоров с Индонезией и стремлении достичь соглашения с Индией.
