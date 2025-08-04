Бывший глава дипломатии ЕС Боррель назвал капитуляцией торговую сделку ЕС и США

Экс-глава дипломатии ЕС Боррель назвал капитуляцией торговую сделку ЕС и США

Tекст: Евгения Караваева

Боррель назвал капитуляцией Европы новую торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном, передает ТАСС.

В интервью порталу EUObserver Боррель заявил: «Еврокомиссия подает это как наименее плохой вариант. Но я думаю, что это результат плохой стратегии – скорее капитуляция, чем сделка. Это результат старой доброй стратегии запугивания. США угрожали нам 30-процентными пошлинами, затем предложили 15-процентные и ждут от нас благодарности».

Боррель подчеркнул, что после такого соглашения ЕС уже нельзя считать стратегически автономным игроком на мировой арене. Он отметил, что политически результат крайне негативен, поскольку создает впечатление слабости и подчинения требованиям президента США Дональда Трампа. По его словам, попытки добиться сбалансированного соглашения с помощью «стратегии улыбок и хороших манер» не принесли успеха.

Сделка заключена 27 июля после переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа. Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% европейских товаров вместо угрожавших ранее 30% на весь импорт из Европы. В ответ Еврокомиссия согласилась полностью запретить любые виды импорта российских энергоресурсов и пообещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США. А Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом.