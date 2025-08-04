Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.5 комментариев
Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.
По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.
«Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.
Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.
Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.
В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.