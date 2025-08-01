  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 60 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как СВО изменила логистику армии
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 09:48 • Новости дня

    Politico: Трамп предлагал ЕС купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

    Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу закупить американские энергоносители на сумму в один триллион долларов до конца своего президентского срока, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. Взамен американский лидер был готов снизить на 30% пошлины, которыми угрожал Брюсселю в отношении европейских товаров.

    Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, в ходе переговоров с ЕС изначально обсуждались более реалистичные суммы, но затем Трамп заявил: «Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на один триллион долларов в течение моего [президентского] срока». В итоге стороны остановились на сумме в 750 млрд долларов, хотя она также показалась многим чрезмерной.

    По информации Politico, Евросоюз сейчас пытается смягчить критику, связанную с обязательствами по закупке американских энергоносителей на 750 млрд долларов за три года. Эта сумма вызвала опасения у рыночных аналитиков и сторонников экологической повестки. В пояснительной записке Еврокомиссии отмечается, что расчет суммы произведён на основе тщательной и обоснованной оценки, а также включает инвестиции в энергетические технологии, ядерную энергетику и услуги в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты со всего мира гадали, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Европейская комиссия подтвердила невозможность принудить компании ЕС покупать энергоресурсы.

    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

    Комментарии (49)
    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (38)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

    Комментарии (31)
    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    Комментарии (6)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

    Комментарии (3)
    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (28)
    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Комментарии (7)
    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

    Комментарии (34)
    31 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы президента США Дональда Трампа по разработке «огромных» пакистанских нефтяных запасов – часть его стратегии по давлению на Индию. Пакистан не значится среди крупных игроков этого рынка и сам импортирует углеводороды, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Вашингтон и Исламабад объявили о заключении новой сделки.

     «Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

    «Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

    «Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

    Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.

    Комментарии (9)
    31 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп объяснил пошлину в 40% для Бразилии масштабом угрозы страны американцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, поэтому он обязан защитить их, что и сделает посредством пошлин.

    В опубликованном на сайте  Белого дома документе в адрес правительства Бразилии Трамп заявил, что члены правительства Бразилии предприняли действия, которые вмешиваются в экономику США, ущемляют право граждан на свободу выражения мнений, нарушают права человека и подрывают интересы США по защите своих граждан и компаний.

    «Члены правительства Бразилии также осуществляют политическое преследование бывшего президента, что способствует преднамеренному подрыву верховенства закона в Бразилии, политически мотивированному запугиванию в этой стране и нарушениям прав человека», – сказано в документе.

    От всего этого Трамп считает себя обязанным защитить американцев, в том числе, когда они за пределами США.

    «В целях реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное настоящим указом, я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную пошлину ad valorem в размере 40% на некоторые товары из Бразилии», – заявил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии на это  подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Комментарии (9)
    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (35)
    29 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал число остановленных им войн

    Трамп заявил, что остановил пять войн

    Трамп назвал число остановленных им войн
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах, сообщает телеканал Sky News.

    Такое заявление Трамп сделал во время церемонии открытия нового гольф-поля в своем клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии, трансляцию которой вел Sky News, передает РИА «Новости»

    «Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», – сказал он.

    После перерезания ленточки Трамп выразил благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за встречу в гольф-клубе, которая состоялась накануне. Он добавил, что намерен сыграть партию в гольф, а затем вернуться в Вашингтон, чтобы дальше «тушить пожары по всему миру».

    Ранее Трамп пообещал «прекратить все войны».

    Комментарии (15)
    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

    Комментарии (15)
    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

    Комментарии (3)
    Главное
    Трамп заявил о визите спецпосланника Уиткоффа в Россию
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Раскрыта схема поставки некачественных бронежилетов
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска
    Стало известно о полном отказе Меладзе от концертов в России
    «Самый старый младенец в мире» родился в США

    США сами подрывают глобальную роль американского доллара

    США станут мировым центром криптовалютной индустрии, заявляют в администрации Белого дома. И действительно, принятые по этому поводу законы не только изменяют внутренние правила крипторегулирования в США, но и закладывают основу для новой глобальной конкуренции в цифровых финансах. Более того, они способны в корне поменять мировую финансовую систему – и, как ни парадоксально, подорвать глобальную роль американского доллара. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

    Перейти в раздел

    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

    Перейти в раздел

    Вероятная отставка главы Пентагона сулит России приятный сюрприз

    Над министром обороны США сгустились тучи: Питу Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Если слухи правдивы, это открывает для России интересные перспективы: вероятным преемником Хегсета называют человека, чья карьера – это индикатор влиятельности русофобов в США. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации