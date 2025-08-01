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Politico: Трамп предлагал ЕС купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов
Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.
Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу закупить американские энергоносители на сумму в один триллион долларов до конца своего президентского срока, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. Взамен американский лидер был готов снизить на 30% пошлины, которыми угрожал Брюсселю в отношении европейских товаров.
Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, в ходе переговоров с ЕС изначально обсуждались более реалистичные суммы, но затем Трамп заявил: «Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на один триллион долларов в течение моего [президентского] срока». В итоге стороны остановились на сумме в 750 млрд долларов, хотя она также показалась многим чрезмерной.
По информации Politico, Евросоюз сейчас пытается смягчить критику, связанную с обязательствами по закупке американских энергоносителей на 750 млрд долларов за три года. Эта сумма вызвала опасения у рыночных аналитиков и сторонников экологической повестки. В пояснительной записке Еврокомиссии отмечается, что расчет суммы произведён на основе тщательной и обоснованной оценки, а также включает инвестиции в энергетические технологии, ядерную энергетику и услуги в отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты со всего мира гадали, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Европейская комиссия подтвердила невозможность принудить компании ЕС покупать энергоресурсы.