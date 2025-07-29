Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.3 комментария
ЕК подтвердила невозможность принудить компании ЕС покупать энергоресурсы
ЕК признала отсутствие полномочий заставить компании закупать энергоресурсы США
Еврокомиссия заявила о намерении убеждать, но не обязывать компании Евросоюза закупать американские энергоресурсы и инвестировать в экономику США.
Еврокомиссия не сможет обязать европейские компании закупать энергоресурсы в США или инвестировать в американскую экономику, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге, подчеркнув, что комиссия будет вести переговоры с компаниями, чтобы узнать их планы и попытаться убедить их увеличить закупки и инвестиции в США, передает ТАСС.
Джилл отметил: «Еврокомиссия не может заставить компании делать что-либо, но мы можем говорить с ними, узнать их намерения и направить эту информацию США, чтобы подтвердить наши намерения вести бизнес».
Представитель Еврокомиссии добавил, что достигнутая договоренность между Брюсселем и Вашингтоном о снижении пошлин на европейский экспорт до 15% позволила избежать худшего сценария. Вместо ранее угрожавших 30% на весь экспорт, новые тарифы затронут лишь 75% товаров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом США Дональдом Трампом о введении этих пошлин с 1 августа. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить импорт российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ и оборудование на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в цифровую промышленность США.
Фон дер Ляйен пояснила, что эти закупки и инвестиции будут распределены на оставшиеся три года президентского срока Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о заключении масштабных торговых соглашений между Соединенными Штатами и Европейским союзом, в числе которых новые правила по пошлинам и инвестициям.
Константин Косачев отметил, что сделка заключена на условиях Вашингтона, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выглядела на встрече неуверенно.