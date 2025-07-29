ЕК подтвердила невозможность принудить компании ЕС покупать энергоресурсы

ЕК признала отсутствие полномочий заставить компании закупать энергоресурсы США

Tекст: Денис Тельманов

Еврокомиссия не сможет обязать европейские компании закупать энергоресурсы в США или инвестировать в американскую экономику, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге, подчеркнув, что комиссия будет вести переговоры с компаниями, чтобы узнать их планы и попытаться убедить их увеличить закупки и инвестиции в США, передает ТАСС.

Джилл отметил: «Еврокомиссия не может заставить компании делать что-либо, но мы можем говорить с ними, узнать их намерения и направить эту информацию США, чтобы подтвердить наши намерения вести бизнес».

Представитель Еврокомиссии добавил, что достигнутая договоренность между Брюсселем и Вашингтоном о снижении пошлин на европейский экспорт до 15% позволила избежать худшего сценария. Вместо ранее угрожавших 30% на весь экспорт, новые тарифы затронут лишь 75% товаров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом США Дональдом Трампом о введении этих пошлин с 1 августа. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить импорт российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ и оборудование на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в цифровую промышленность США.

Фон дер Ляйен пояснила, что эти закупки и инвестиции будут распределены на оставшиеся три года президентского срока Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о заключении масштабных торговых соглашений между Соединенными Штатами и Европейским союзом, в числе которых новые правила по пошлинам и инвестициям.

Константин Косачев отметил, что сделка заключена на условиях Вашингтона, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выглядела на встрече неуверенно.