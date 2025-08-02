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ЦТАК: Европа признала унизительность сделки по пошлинам с США
В Европе усилилось недовольство соглашением с США, предусматривающим высокие пошлины и крупные закупки американских энергоресурсов, говорится в статье международного обозревателя Ли Чхоль Хека, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сделка по пошлинам между Евросоюзом и США стала для Брюсселя унизительной, так как является следствием зависимости от Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на статью международного обозревателя Ли Чхоль Хёка, опубликованную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Обозреватель подчеркивает, что соглашение, достигнутое по итогам переговоров и названное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «наилучшим результатом», только усилило критику внутри Европы.
По условиям сделки США сохраняют 50% пошлины на сталь и алюминий из ЕС и вводят тарифы в размере 15% на 75% европейских товаров. В ответ европейские страны обязались закупить у США газ, нефть и ядерное топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику.
Ли Чхоль Хёк считает, что «данное соглашение о пошлинах между ЕС и США, которое отличается неравенством и унизительностью, проистекает не из дисбаланса торговых отношений или тарифного конфликта между странами, а является неизбежным результатом привычной слепой веры в США и низкопоклоннической политики Европы». Он приводит мнения европейских лидеров, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что президент США Дональд Трамп «съел фон дер Ляйен на завтрак».
Автор статьи отмечает, что в Европе звучит призыв снизить военно-техническую зависимость от США и осознать последствия такой политики. По оценке западных аналитических центров, новое тарифное соглашение может привести к снижению ВВП Евросоюза на 0,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы. Еврокомиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.