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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    16 октября 2026, 09:49 • Новости дня

    Саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» Санчеса и Мелони из-за мигрантов

    Rapporteur: Премьерам Италии и Испании предрекли жесткий спор из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение миграционной политики во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе может перерасти в острое противостояние премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони.

    Участники встречи на высшем уровне готовятся к напряженным дискуссиям на фоне миграционного кризиса и взаимных претензий Мадрида и Рима по поводу соблюдения шенгенских правил, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Мы ожидаем, что обед, посвященный миграции, превратится в боксерский поединок между Санчесом и Мелони, и почти ничего больше», – заявил один из европейских дипломатов.

    Италия и Дания намерены поднять вопрос о том, как миграционная политика отдельных государств усугубляет приток нелегалов и сказывается на остальных странах ЕС. Одной из главных тем разногласий станет подход испанского правительства.

    Противоречия обострились после летнего кризиса в Сеуте, когда более 80 тыс. человек пересекли границу с Марокко и оказались в испанском анклаве. На этом фоне Италия и Испания вводили взаимные пограничные проверки. Итальянские ограничения истекли 15 октября, а испанские должны прекратить действие на следующей неделе, однако Рим еще не принял решение о продлении своих мер.

    Разногласия разворачиваются на фоне приближающихся выборов в обеих странах. В Испании парламентское голосование назначено на ноябрь, а в Италии очередные выборы ожидаются в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты предрекли Италии возвращение тысяч мигрантов из государств Евросоюза.

    Угроза распада объединения заставила итальянцев сдаться перед Испанией.

    Испанские власти решили установить пограничный контроль для граждан Италии.

    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС

    Politico: Макрон и Мерц не смогли разблокировать бюджет ЕС

    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по семилетнему бюджету ЕС на саммите в Брюсселе.

    В четверг в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран пытаются согласовать семилетний бюджет союза объемом около 2 трлн евро: Германия настаивает на сокращениях, а Франция сопротивляется урезанию расходов, передает Politico.

    «Задержки и сохраняющиеся разногласия в Совете вызывают тревогу. Бюджет ЕС может быть сформирован только через компромисс», – заявил сопредседатель работы Европарламента по многоуровневой финансовой рамке Сигфрид Мурешан, добавив, что быстрое принятие бюджета необходимо для повышения конкурентоспособности и безопасности союза.

    По данным издания, Макрон, который покидает пост в следующем году, опасается, что уступки Берлину будут использованы его соперниками Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном, а Мерц после поражений от партии «Альтернатива для Германии» не хочет выглядеть канцлером, отправляющим дополнительные деньги в Брюссель, поэтому дипломаты не ждут франко-германского прорыва на этом саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сокращения бюджета ЕС по всем направлениям. В тот же день аудиторы союза предупредили о риске роста коррупции при формировании нового бюджета. В прошлом году политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

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    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    15 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе

    Песков: Москве неизвестно о попытках США разблокировать активы России в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о возможных попытках американской стороны разблокировать российские активы в Европе и взять их под собственное управление.

    «Нам ничего об этом не известно», – заявил Песков. Он отметил, что этот вопрос находится в повестке диалога американцев и европейцев, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что достоверность подобных сообщений не подтверждена.

    Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что США на переговорах в Майами предложили разблокировать российские активы, чтобы поспособствовать украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Financial Times сообщила о предложении США разморозить российские активы.

    Во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    15 октября 2026, 11:42 • Новости дня
    Корейский бизнесмен получил три года тюрьмы за выстрел мигранту в анус

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владелец южнокорейской компании приговорен к трем годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений рабочему-мигранту из Таиланда путем выстрела из промышленного пневматического пистолета в анальное отверстие.

    Судья окружного суда Сувона Ку На Ен в четверг приговорила мужчину в возрасте около 60 лет к трем годам тюремного заключения по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении Закона о трудовых стандартах, пишет The Korea Times. При этом суд отклонил дело против жены осужденного, обвиняемой в запугивании.

    Мужчина был признан виновным в том, что 20 февраля на своей фабрике в Хвасоне, провинция Кенгидо, он приставил сопло промышленного пневматического пистолета к анальной области тайца и в течение примерно семи секунд пускал воздух под высоким давлением.

    В результате рабочий получил травму в виде разрыва прямой кишки размером более 10 сантиметров и перенес операцию. Кроме того, владелец фабрики не проявил раскаяния и вычел медицинские расходы из зарплаты пострадавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Амурской области осудил супругов из Китая за организацию незаконной миграции. Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта. Летом был вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов.

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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    В Италии обвинили власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    15 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Минтранс Латвии подсчитал убытки от запрета на транзит российского зерна

    DELFI: Латвия оценила убытки от запрета транзита зерна из России в 290 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на экспортный транзит зерна из России в страны Евросоюза может обойтись транспортной отрасли Латвии в 290 млн евро ежегодно, пишет портал DELFI.

    Согласно докладу министерства сообщения Латвии, государственная железнодорожная компания VAS Latvijas dzelzceļš может лишиться порядка 40 млн евро в год. Еще 250 млн евро составят совокупные потери портовых терминалов, перевозчиков и других предприятий, передает ТАСС.

    Кроме того, в случае запрета транзита российского зерна Латвия может столкнуться с судебными исками на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Ранее страны Балтии обвинили Россию в препятствовании экспорту украинского зерна. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии 9 октября направили в Брюссель обращение с просьбой запретить экспортный транзит российского зерна через территорию Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна. Во вторник Рига повысила тариф на транзит российского зерна на четверть. В прошлую пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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    15 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза

    Премьер Венгрии Мадьяр счел неприемлемым проект долгосрочного бюджета ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложенный Еврокомиссией проект семилетнего бюджета Евросоюза является неприемлемым, и предупредил о предстоящих сложных переговорах.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в беседе с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе раскритиковал новый финансовый план объединения, передает ТАСС.

    «Вместе с «Друзьями сплочения» мы пришли к выводу, что нынешнее предложение по бюджету ЕС неприемлемо», – сказал глава правительства.

    По его словам, от Будапешта, Варшавы и других стран, получающих средства в соответствии с политикой сплочения, теперь ожидается значительное увеличение взносов в общий бюджет. Мадьяр отметил, что предстоят длительные дискуссии, а достижение соглашения к декабрю может быть сорвано из-за того, что в Испании и Швеции еще не будут сформированы правительства. Для Венгрии суть документа гораздо важнее быстрого заключения сделки, добавил премьер.

    Еврокомиссия разработала план бюджета Евросоюза на 1,76 трлн евро на период 2028–2034 годов. Проект предусматривает значительный рост военных расходов при сокращении сельскохозяйственных дотаций и помощи депрессивным регионам. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, ранее опубликовала поправки, предполагающие сокращение проекта на 8%, или на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Швеция сочла новый проект бюджета Евросоюза слишком дорогим.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    15 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине

    Премьер Латвии Кулбергс призвал европейцев экономить на пиве ради Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей европейских стран активнее помогать Украине, сравнив расходы на такую поддержку со стоимостью одного бокала пива в год.

    «Поддержка Украины – это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. <...> Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто», – заявил Кулбергс по прибытии на саммит Евросоюза, передает ТАСС.

    Премьер-министр также отметил, что в настоящее время европейцы должны меньше думать о себе и собственном комфорте.

    Ранее лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс указывал, что республика теряет крупные суммы и становится жертвой антироссийских санкций, а также политики по поддержке Украины. При этом сам Кулбергс до этого заявлял, что Латвия должна получить дополнительные 7 млрд евро из бюджета ЕС на следующие семь лет для покрытия оборонных расходов и экономических последствий разрыва связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может позволить себе тратить деньги на поддержку Украины.

    В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила снижение уровня поддержки Киева в Европе.

    На прошлой неделе стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи украинской стороне осталась внутри ФРГ.

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    15 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Премьер Венгрии назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Мадьяр счел ненужным устанавливать дату вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Установить точную дату вступления Украины в Евросоюз невозможно и не нужно, так как процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Определить дату вступления Украины в ЕС невозможно и не нужно, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он отметил, что процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, пишет РИА «Новости».

    «По-моему, определить такую дату невозможно, да и не нужно. Мы выступаем за переговоры о вступлении, основанные на заслугах, и видим, что в Европе все больше людей придерживаются такого подхода», – заявил политик журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Венгерский премьер напомнил, что некоторые страны ждут принятия в объединение десятилетиями и не особо продвинулись на этом пути. По его словам, сам факт начала переговоров о евроинтеграции с украинской стороной еще ничего не означает.

    Мадьяр также сообщил о запланированной на полях саммита короткой встрече с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева выполнения закрепленных в законе обязательств по расширению прав закарпатских венгров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

    Между тем во вторник скорейшую евроинтеграцию Киева поддержали менее половины европейцев. А в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров по этому вопросу.

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    15 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Полиция Испании поймала десятки мигрантов с чужими документами

    Полиция Испании задержала в Сеуте 40 человек с чужими документами

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Испании задержала в Сеуте 40 человек, которые пытались попасть на материковую часть страны по чужим удостоверениям личности, сообщило ведомство.

    «40 человек задержаны за использование чужих удостоверений личности с целью обойти контроль в порту Сеуты», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

    Задержанные платили до 6 тыс. евро за возможность воспользоваться чужими документами. Еще пять человек задержаны по подозрению в предоставлении своих удостоверений личности для незаконного использования.

    Правоохранители выявили случаи, когда одно и то же удостоверение неоднократно использовали разные люди во время поездок из Сеуты. В полиции полагают, что это указывает на существование организованных преступных сетей, содействующих незаконной миграции.

    В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД Испании сообщало, что около 72 тыс. мигрантов проникли в страну из Марокко. Кризис привел к перегрузке пограничных, социальных и городских служб и продолжается почти два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов.

    В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов.

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    15 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС

    Канцлер ФРГ Мерц призвал радикально урезать долгосрочный бюджет Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый долгосрочный финансовый план Евросоюза на период с 2028 года должен быть существенно уменьшен по сравнению с первоначальными предложениями Европейской комиссии.

    По прибытии на саммит лидеров объединения в Брюсселе политик отметил сложность предстоящих переговоров о будущих финансах ЕС. «Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна – член Евросоюза не может себе позволить платить взносы в ЕС в таком объеме», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства напомнил, что новый проект сразу на 50% превышает параметры текущего финансового плана, и выразил сомнение в достижении итогового соглашения до конца недели, передает ТАСС/

    По его словам, Берлин категорически не одобряет требования ряда стран выделить дополнительные средства на политику сплочения и субсидирование аграрного сектора. С точки зрения Германии, приоритетными направлениями являются конкурентоспособность и оборона.

    Мерц также указал, что обсуждение финансовых вливаний потеряет смысл без жесткого сокращения раздутой европейской бюрократии. Ранее Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 1,76 трлн евро для периода 2028–2034 годов. В минувшие выходные председательствующая в Совете ЕС Ирландия опубликовала согласованные странами поправки, которые предусматривают урезание проекта на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг слабость лидеров Франции и Германии сорвала прорыв в переговорах по бюджету Евросоюза.

    В среду канцлер ФРГ выступил за сокращение европейских расходов по всем направлениям.

    В начале месяца в ЕС финансирование Украины сравнили с поливанием пустыни.

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