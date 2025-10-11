  • Новость часаПодполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из Китая с ноября
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    11 октября 2025, 11:01 • Новости дня

    В ЕС собрались освободить Польшу от приема мигрантов

    RMF FM: ЕС планирует освободить Польшу от обязательств по приему мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша может получить освобождение от обязательства принимать мигрантов из других стран ЕС по новому миграционному пакту, поскольку с 2022 года там уже разместились около 1 млн беженцев с Украины.

    Евросоюз собирается освободить Польшу от обязательств по приему мигрантов согласно миграционному пакту, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    По информации источника, такое решение связано с тем, что с 2022 года Польша приняла около одного миллиона украинских беженцев, и теперь ЕС намерен «отблагодарить» Варшаву за этот шаг.

    Ожидается, что окончательное решение будет принято до 15 октября. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о намерении страны не участвовать в распределении мигрантов в рамках нового миграционного акта. Подобную позицию ранее высказывал и премьер-министр Дональд Туск.

    Совет ЕС утвердил миграционный пакт в мае 2024 года. Документ предусматривает систему квот на размещение мигрантов среди членов ЕС, а также возможность уплаты взносов в специальный фонд при отказе размещать мигрантов на своей территории.

    Какотмечала газета ВЗГЛЯД, беженцы и бандеровцы начали разлагать польское государство изнутри.

    Варшава заявляла, что не согласится на размещение в Польше нелегальных мигрантов.

    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    10 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

    Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    @ ALEXANDER NEMENOV/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

    Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

    По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    10 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    @ Andrew Harrer/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил: «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», передает РИА «Новости».

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    Стало известно об ударе по Днепрогэсу
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    10 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ, дав понять, что проблема не только в работе систем ПВО, но и в действиях городских властей.

    Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с защитой объектов энергетики Киева от атак дронов, раскритиковав не только противовоздушную оборону, но и руководство города, передает Lenta.ru.

    В частности, Зеленский рассказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

    «Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», – заявил глава киевского режима.

    Он отметил, что вопрос защиты энергетических объектов не ограничивается наличием систем ПВО, поскольку военные не могут применять ракеты Patriot против беспилотников. При этом Зеленский воздержался от прямых обвинений в адрес мэра Киева Виталия Кличко, однако подчеркнул, что некоторые лица не способны эффективно выполнять свои обязанности.

    Заявление Зеленского прозвучало на фоне слухов об отсутствии должной защиты киевских ТЭЦ от дронов. В ответ городские власти сообщили, что все объекты обеспечены необходимой защитой первого этапа по требованиям Генштаба.

    Ранее Зеленский объяснил провал работы ПВО Украины неблагоприятными погодными условиями.

    В Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    Минобороны России заявило о массированном ударе возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    10 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года

    Нобелевскую премию мира за 2025 год получила политик из Венесуэлы Корина Мачадо

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    @ REUTERS/Maxwell Briceno

    Tекст: Вера Басилая

    В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», сообщил норвежский Нобелевский комитет.

    Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год названа политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы» и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», передает ТАСС.

    Решение принял комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, а список номинантов традиционно держится в секрете 50 лет. Ранее СМИ уже сообщили о кандидатах, среди которых был президент США Дональд Трамп, шведская эко-активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и глава ООН Антониу Гутерриш.

    Бывший руководитель Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль предположил, что премию могут получить Центры экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). Среди возможных лауреатов также назывались Международный уголовный суд, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр Картера. Новая глава института Нина Грэгер обратила внимание на Комитет защиты журналистов.

    По данным Polymarket, шансы Дональда Трампа на получение премии составляли 3%, а у гуманитарной организации «Врачи без границ» и главы ООН – по 1%. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что заслуживает награды, заявляя, что прекратил многие войны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва поддержала бы вручение премии Трампу, если бы ее мнение учитывалось.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, потому что завершил семь войн менее чем за год своего правления.

    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Яна Лебедева, чемпионка мира 2021 года по прыжкам на батуте, сменила спортивное гражданство с российского на белорусское, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

    Исполком FIG, заседание которого проходит в Лаосе, одобрил переход 23-летней спортсменки. Теперь Лебедева будет представлять Беларусь на международных соревнованиях, передает РИА «Новости».

    В активе Лебедевой – золото мирового первенства в командном многоборье и две золотые медали чемпионата Европы.

    Ранее сообщалось, что Дуглас Сантос сменил российское спортивное гражданство на бразильское, что изменило его статус в чемпионате страны.

    В августе шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов сообщил, что российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство ради участия в международных турнирах, со временем захотят вернуться на родину.

    11 октября 2025, 02:33 • Новости дня
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю пошлинами

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Цены на криптовалюты рухнули после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая и установит экспортный контроль на программное обеспечение. Согласно данным платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов.

    Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 миллиардов долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, подешевели примерно на 19%, 27% и 25% за последние 24 часа соответственно, передает Bloomberg.

    Биткоин, который ранее на этой неделе достиг рекордного уровня в более чем 125 тыс. долларов, по состоянию на вечер пятницы в Нью-Йорке торговался на отметке около 113 тыс. долларов. Слабость на крипторынке проявилась уже в пятницу. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ставки на сумму около 10 млрд долларов были аннулированы в результате крупнейшей волны ликвидаций, по крайней мере, с начала апреля.

    Сильнее всего пострадали более мелкие и менее ликвидные токены: XRP, любимая криптовалюта memecoin DOGE и ADA от Cardano упали примерно на 19%, 27% и 25% соответственно за последние 24 часа.

    Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота, резюмирует агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    10 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Авиаэксперт Гусаров: Россия может разрешить спор США и Китая в сфере авиасообщения

    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на давление США в авиасфере Китай может пригрозить отказом от закупок американских самолетов. На фоне спора Вашингтона и Пекина Москва могла бы инициировать трехсторонний полилог для взаимного возобновления авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США пригрозили запретить китайским компаниям использовать для полетов территорию России.

    «Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.

    «Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.

    «Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.

    «Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.

    «Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.

    Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.

    В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    10 октября 2025, 12:02 • Новости дня
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики, комментируя идею запрета перелетов китайских авиакомпаний над Россией.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США стоит задуматься о последствиях своей политики вместо давления на другие страны, передает РИА «Новости».

    На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    Го Цзякунь подчеркнул: «Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний не поспособствуют передвижению людей между двумя странами». Кроме того, представитель МИД КНР добавил, что Пекин советует Вашингтону переосмыслить влияние собственной политики на американские компании, а не оказывать необоснованное давление на другие государства, из-за чего страдают потребители по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США по маршрутам через Россию. Авиакомпании Европейского союза проигрывают Китаю из-за закрытия воздушного пространства России. Авиакомпании США ранее потребовали ограничить доступ конкурентам из Индии и Китая к маршрутам над Россией.

    10 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич

    Публицист Холмогоров: Нобелевку по литературе дали за критику Орбана

    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич
    @ Manfred Siebinger/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ласло Краснахоркаи – персонаж политико-переворотного плана, который стал нобелиатом в связи с тем, что он ожесточенный критик правительства антиглобалиста Виктора Орбана и, между тем, столь же ожесточенный симпатизант киевского режима, рассказал газете ВЗГЛЯД историк и публицист Егор Холмогоров, комментируя присуждение Нобелевской премии по литературе автору из Венгрии.

    В этом году Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Комитет отметил его «за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

    «Эта премия большая, старая, престижная, входит в линейку нобелевских премий. Созданных, кстати сказать, на деньги, заработанные семейством Нобелей в России, в частности на бакинских нефтепромыслах. В былые времена эта премия давала писателю статус живого классика. Однако многие этой премии так и не получили: Толстой, Борхес, Селин, Мисима, Набоков, Ахматова,  Юнгер, Лимонов», – говорит Холмогоров.

    В Нобелевке по литературе всегда была определенная ангажированность, продолжает собеседник. По его словам, ценились не только талант, но и политическое соответствие и уместность. Однако примерно с 1990 года талант и вовсе отошел в тень. Лишь единицы среди удостоенных премии хотя бы отчасти известны широкому читателю.

    Большинство – это искусственно сделанные имена, продвигающие правильную «лево-глобалистскую повестку», пригодную для продвижения прозападной революционной волны, рассказывает публицист. Он вспоминает писательницу Светлану Алексиевич, называя ее «абсолютно третьестепенным автором», которую назначили нобелиатом исключительно для того, чтобы «подхлестнуть прозападные протесты в Белоруссии».

    «Ласло Краснахоркаи – персонаж того же политико-переворотного плана. Его появление в списке связано прежде всего с тем, что он ожесточенный критик правительства антиглобалиста Виктора Орбана и, между тем, столь же ожесточенный симпатизант киевского режима. На 2026 год в Венгрии намечена соросовская революция против Орбана, который должен проиграть выборы. И «нобелевский лауреат против Орбана» – это просто история для заголовков СМИ. Имитация морального лидера, который будет сокрушать «диктаторский режим друга Путина». Больше никакой ценности творчество Краснахоркаи не представляет и при других обстоятельствах ему никогда бы нобелевским лауреатом не бывать», – заключил Холмогоров.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан отметил присуждение Нобелевской премии по литературе писателю Ласло Краснахоркаи, несмотря на его резкую критику политики правительства последних лет.

