Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.14 комментариев
Президент Словакии в последнем новогоднем обращении не упомянула Украину
Президент Словакии Чапутова в своем последнем новогоднем обращении не упомянула Украину
Президент Словакии Зузана Чапутова в своем последнем новогоднем обращении в качестве главы государства решила Украину не упоминать – в отличие от прошлогоднего обращения.
Чапутова, ставшая в 2019 году первой в истории Словакии женщиной-президентом, уже заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в 2024 году.
«Дорогие сограждане, в качестве президента обращаюсь к вам в последний раз… Спустя пять лет после вступления в должность я убеждена, что одним из самых больших препятствий для нашего развития является отсутствие культуры, особенно в политике, а также множество конфликтов в нашем обществе», – заметила она, подчеркнув, что для одних это становится помехой, чтобы остаться в Словакии, для других – препятствием для возвращения домой, передает РИА «Новости».
По мнению Чапутовой, сопутствующей чертой общественной жизни стала недоброжелательность.
Президент Словакии обратила внимание на необходимость оказания адресной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Бедность давно касается не только людей, потерявших работу, но и работающих людей, целые семьи, которые живут без резервов», – заметила она.
Еще в прошлогоднем обращении Чапутова упоминала Украину, говоря, что «в соседней стране умирают люди».
Отметим, что премьер-министр Британии Риши Сунак также не упомянул Украину в новогоднем обращении.