Президент Словакии в последнем новогоднем обращении не упомянула Украину

Президент Словакии Чапутова в своем последнем новогоднем обращении не упомянула Украину

Чапутова, ставшая в 2019 году первой в истории Словакии женщиной-президентом, уже заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в 2024 году.

«Дорогие сограждане, в качестве президента обращаюсь к вам в последний раз… Спустя пять лет после вступления в должность я убеждена, что одним из самых больших препятствий для нашего развития является отсутствие культуры, особенно в политике, а также множество конфликтов в нашем обществе», – заметила она, подчеркнув, что для одних это становится помехой, чтобы остаться в Словакии, для других – препятствием для возвращения домой, передает РИА «Новости».

По мнению Чапутовой, сопутствующей чертой общественной жизни стала недоброжелательность.

Президент Словакии обратила внимание на необходимость оказания адресной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Бедность давно касается не только людей, потерявших работу, но и работающих людей, целые семьи, которые живут без резервов», – заметила она.

Еще в прошлогоднем обращении Чапутова упоминала Украину, говоря, что «в соседней стране умирают люди».

Отметим, что премьер-министр Британии Риши Сунак также не упомянул Украину в новогоднем обращении.