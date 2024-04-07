В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
Новый президент Словакии выразил желание наладить отношения с Россией
Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что после завершения конфликта на Украине его страна будет искать пути налаживания отношений с Россией.
В эфире телеканала RTVS Пеллегрини выразил надежду на скорейшее завершение конфликта и подчеркнул, что Словакия будет готова к возобновлению диалога с Россией, передает Газета.Ru.
Напомним, 7 апреля лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре выборов президента Словакии. Он набрал 55,02% голосов избирателей, его соперник, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок – 44,97%.
Напомним, Корчок выступает за оказание всесторонней помощи Украине, Пеллегрини против поставок оружия Киеву. Партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию премьера Словакии Роберта Фицо. В 2023 году она вошла в правительственную коалицию с победившей на выборах партией Фицо. Фицо лично приехал в штаб Пеллегрини поздравить того с победой.