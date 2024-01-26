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    26 января 2024, 18:25 • В мире

    Венгрии и Словакии пригрозили наказанием из Америки

    Эксперты объяснили, какими рычагами давления против Венгрии и Словакии обладают США

    Венгрии и Словакии пригрозили наказанием из Америки
    @ Darko Bandic/AP/ТАСС, Zuma/ТАСС, Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Посол США в Венгрии заявил, что Америка имеет «рычаги давления» на Будапешт. Параллельно с этим в Словакии прошли антиправительственные митинги. Демонстранты выступали против премьер-министра страны Роберта Фицо. Все это происходит на фоне сближения двух восточноевропейских государств в нежелании финансировать конфликт на Украине. Смогут ли они противостоять давлению Белого дома?

    В США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одну из демонстраций пришел и глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    Примечательно, что Словакия может заключить с Венгрией «союз обороны и наступления». По мнению политического аналитика фонда Szazadveg Золтана Киселли, слова премьера страны Фицо о лишении Будапешта права голоса в ЕС позволяют сделать вывод, что Братислава заключила бы такой союз с соседним государством, как это сделало польское правительство при PiS («Право и справедливость»)».

    Он также добавил, что правительство Словакии, как и Венгрии, «скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны – члены ЕС».

    В экспертном сообществе отмечают, что США обладают достаточно большим количеством рычагов давления против Венгрии и Словакии. Отмечается, что Вашингтон способен существенно навредить двум странам как в экономическом, так и социальном планах. При этом Братислава и Будапешт поставлены перед выбором между возможным ущербом и защитой своих национальных интересов.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают,

    постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – уточняет Рар.

    США действительно обладают некоторыми рычагами воздействия на Будапешт, отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил, что Венгрия состоит в международных организациях – например, ООН, ОБСЕ и НАТО, где Вашингтон занимает доминирующую роль или претендует на это.

    «США вполне могут оказать давление на другие страны-участницы с целью воспрепятствовать председательству Венгрии в этих организациях. Не исключаю, что Вашингтон также может блокировать выделение средств Будапешту от этих международных организаций», – уточнил собеседник. По его словам,

    угрозы США в адрес Будапешта призваны восстановить дисциплину в ЕС.

    «Мы видим, что дела Вашингтона на Украине идут плохо. Все больше стран, которые еще в феврале 2022 года выступали с Америкой «единым фронтом», голосовали за введение санкций, теперь задаются вопросом о целесообразности продолжения финансирования Киева», – добавил спикер.

    По его словам, собранная Штатами коалиция «рассыпается», а Вашингтон всячески пытается этому препятствовать. В такой ситуации вариантов ответных действий у Венгрии и Словакии не очень много, считает Ткаченко. По его мнению, Будапешт ограничится заявлениями, а также может выразить протест американскому послу.

    «Рычагов давления у США на Венгрию немало. Преимущественно все они находятся в экономической плоскости. Дело в том, что благополучие Будапешта зависит от нескольких крупных корпораций – Gedeon Richter и OTP Group. Если Вашингтон попытается ввести санкции в их отношении, то Виктору Орбану придется очень туго», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Однако венгерскому премьер-министру удалось существенно ограничить фактор потенциального воздействия США на социальную обстановку в стране. Практически все медиа здесь проявляют недюжинную лояльность к партии «Фидес», а главный «смутьян» Будапешта Джордж Сорос был «изгнан» из государства еще в 2018 году», – отмечает он.

    «Словакии в этом плане повезло меньше.

    Роберту Фицо не удавалось удержаться у власти настолько долго, чтобы полностью зачистить государство от западных НКО и либеральных элит, в связи с чем его непокорность прозападной линии встречает противодействие в виде инициированных из-за рубежа общественных беспорядков», – акцентирует собеседник.

    «Столь большое внимание США к Словакии и Венгрии объясняется тем, что именно эти две страны стали оплотом критического отношения к финансовой поддержке Украины. Тем не менее переоценивать их оппозиционный запал не стоит. Ни Будапешт, ни Братислава не способны устоять перед натиском Вашингтона», – подчеркивает политолог.

    «Орбан и Фицо прекрасно осознают свое место в западном лагере. Это маленькие страны, для которых американские санкции могут превратиться в непреодолимую катастрофу. Оба премьер-министра понимают, что рано или поздно им придется принимать правила игры, предлагаемые Брюсселем и Вашингтоном, однако согласиться на их предложения они хотят с максимальной для себя выгодой», – указывает эксперт.

    «Вспомним, как Виктор Орбан на заседании ЕС по согласованию бюджета военной помощи Украине вышел попить кофе с Олафом Шольцем. Это показательная история, подводящая черту под оппозиционным настроем Венгрии и Словакии. В конечном итоге их несогласие всегда будет оборачиваться компромиссами, достигнутыми за счет долгого и упорного торга», – резюмирует Лизан.

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