Болгария тянула с отправкой оружия Украине в интересах России

Tекст: Кирилл Аверьянов

В начале марта 2024 года первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами был отправлен из Болгарии на Украину. Новость на первый взгляд рядовая – мало ли кто из стран НАТО помогает Украине. Но в ней в то же время содержится загадка. Почему все это время, с февраля 2022 года, София тянула с отправкой на Украину боевой техники, ограничиваясь только ее ремонтом?

Ответ на этот вопрос можно найти, если окунуться в реалии болгарской политики. Заседающие в парламенте партии традиционно делятся там на «западников» и «русофилов», хотя эти определения очень условны. Стопроцентных «русофилов» в современной болгарской политике, пожалуй, не осталось – они были выдавлены из политической реальности лет десять назад.

Однако борьба между «европатриотами» и теми, кто преследует сугубо болгарские национальные интересы (как минимум отвергающие оголтелую русофобию), ведется по-прежнему остро. Затягивание вопроса с отправкой техники на фронт – отражение именно этой борьбы. Можно даже сказать, что условно «пророссийские» силы способствовали тому, что Украина очень долго не получала от Болгарии военную технику. Задержку отправки болгарских БТР Украине отмечала и европейская пресса.

Вопрос о военной помощи Украине встал в Болгарии уже в марте 2022 года, но тогда правящая в Болгарии партийная коалиция в составе «Продолжаем перемены», Болгарской социалистической партии (БСП), «Есть такой народ» и «Демократической Болгарии» решила свести военную помощь к ремонту. Это объяснялось тем, что перспективы конфликта туманны, а ссориться как с Россией, так и с Украиной Болгария всерьез не хотела.

В дальнейшем подходы болгарских парламентариев разделились. Партии ГЕРБ, «Продолжаем перемены», ДПС и «Демократическая Болгария» выступали за то, что поддержка Украины не только защитит «демократические ценности», но и позволит модернизировать болгарскую армию за счет замены военной техники.

С другой стороны, партии «Возрождение» и БСП считали, что анализа последствий предоставления военной техники не проводилось, а решение комиссии было поспешным и похожим на «политическую акцию». Депутаты партии «Болгарский восход» проголосовали против военной помощи, но к дискуссии не присоединились.

Таким образом, на долгое время вопрос военной помощи Украине увяз во внутрипарламентских спорах.

Сдвиг наметился в ноябре 2022 года, когда западники из ГЕРБ и «Демократической Болгарии» все-таки продавили в парламенте идею о поставке Украине оружия и запчастей. В течение месяца правительство должно было предоставить в парламент информацию о том, какая военная техника может быть передана, а Совет министров должен был обсудить с НАТО и Евросоюзом, чем заменить предоставленную Болгарией старую советскую технику.

Мотивируя это решение, депутат Даниэль Лорер («Продолжаем перемены») заявил, что решение о военной помощи преследует две важные цели – проявить солидарность с Украиной и позаботиться о будущем болгарских вооруженных сил. «Важно, чтобы нынешний конфликт промотивировал страну провести модернизацию обороны», – заявил он. О том же говорил и Атанас Славов («Демократическая Болгария»): «Говоря об Украине, мы говорим о том, как Болгария удовлетворяет свои потребности в безопасности».

Однако ситуация вновь забуксовала из-за противодействия президента Румена Радева, министра обороны Димитара Стоянова и других депутатов парламента.

Бывший министр иностранных дел, депутат от БСП Кристиан Вигенин заявил, что на нынешнем этапе военных действий неизвестно, может ли помощь Болгарии повлиять на исход конфликта. Депутат Атанас Зафиров отметил, что решение «будет только на словах», поскольку «85% вооружения болгарской армии советское и российское», быстро заменить его не удастся.

Димитар Стоянов еще раз напомнил, что перед тем, как отдавать оружие Украине, необходимо проанализировать свои возможности. По его словам, достаточно того, что страна делает сейчас – предоставляет аптечки для обслуживания раненых и безвозмездно передает зимние одежду и обувь. Словом, в конце 2022 года вопрос опять потонул в обсуждениях формальностей.

Но подобная ситуация не могла продолжаться вечно. И после уже четвертых внеочередных выборов в парламент Болгарии, прошедших в апреле 2023 года, стало понятно, что позиции сил, выступающих за полноценную военную помощь Украине, усилились. Водоразделом для решения о поставке БТР стало соглашение между Болгарией и Украиной о передаче бронетехники, подписанное в августе 2023 года и ратифицированное в ноябре.

Конечно, речь не идет о «переломном» вкладе этой техники на поле боя: из Болгарии на Украину поехали БТР-60, безнадежно устаревшие советские бронетранспортеры, состоявшие на вооружении еще в 1960-х годах и давно не использовавшиеся в самой Болгарии. Так что на Украине эта техника, скорее всего, будет тихо ржаветь в тылу без запчастей. А если и будет брошена в огонь в силу отсутствия более современного «железа», то погибнет в первые же дни.

Но из самого факта отправки этой техники напрашиваются два вывода.

Первый: на данный момент в болгарском парламенте возобладали политические силы, настроенные на ухудшение отношений с Россией. Однако это не означает, что в Болгарии полностью отсутствуют их противники. Напротив, такие силы есть, и они по-прежнему представляют собой важное и влиятельное крыло местной политики, а главное – пользуются поддержкой в народе. Согласно последним европейским опросам, Болгария (наряду с Венгрией и Словакией) в целом является страной, чьи жители занимают скорее антиукраинскую позицию, хотя она не обязательно является пророссийской.

Второй вывод: болгарская политическая система не позволит Софии наладить масштабные и бесперебойные поставки чего-либо военного на Украину в принципе. Тем более что серьезных запасов оружия в Болгарии не существует. Речь пойдет в лучшем случае о точечных поставках устаревшего вооружения.

Так что в целом эту ситуацию можно расценивать как победу России. Еще два года назад, в марте 2022 года, посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова предупреждала Софию о недопустимости поставок оружия Украине. Так или иначе, но эти предупреждения были в значительной мере услышаны. Да, в итоге вооружения были отправлены – но, во-первых, со значительной задержкой, а во-вторых, в данном случае киевскому режиму ушла фактически небольшая партия металлолома, не нужная даже самой Болгарии. Все эти два года другие страны НАТО пополняли украинские ВСУ десятками и сотнями единиц куда более современной техники.