Euractiv: Болгария задерживает отправку 100 БТР Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Портал приводит слова депутата от правящего большинства – объединения коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП – ДБ) Ивайло Мирчева. Он подчеркнул, что Болгария может помочь Украине, но это происходит не столь быстрыми темпами из-за того, что администрация Минобороны работает «не оптимально», передает ТАСС.

Он напомнил, что за решение о бронетранспортерах депутаты проголосовали три месяца назад, но за этот время Болгария не смогла перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на севере страны).

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев утверждает: задержка произошла потому, что София проверяла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку бронетранспортеров, потому что нужно задействовать довольно много составов».

Ранее депутаты Национального собрания Болгарии от правящей партии и оппозиции устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки на Украину списанной бронетехники.