Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
Болгарские депутаты подрались из-за списанных БТР для Украины
Blitz: Болгарские депутаты устроили стычку из-за военной помощи Украине
Депутаты Национального собрания Болгарии от правящей партии и оппозиции устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки на Украину списанной бронетехники, сообщила болгарская газета Blitz.
Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов, резко заявил, что «Болгария отдает миллиарды Украине», и служит интересам «страны-неудачницы», передает канал «360».
Между тем, депутат Чорбов в сопровождении коллег быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков, они сцепились, но вовремя вмешались другие и «сорвали бой», передает РИА «Новости».
Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.
Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.
В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».